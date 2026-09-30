«Ты – все, что для меня важно»: «любимица» Трампа впервые прокомментировала слухи об их романе

Изображение Трампа и Харп, которое якобы было сгенерировано с помощью ИИ

Реклама

Лишь через несколько дней после того, как Белый дом назвал вирусное изображение Натали Харп и Дональда Трампа в интимных объятиях фальшивым и сгенерированным с помощью ИИ, давняя помощница Трампа дала свое первое интервью.

Об этом пишет Boredpanda.com.

Реклама

В издании заметили, что когда Харп спросили о ее собственной карьере, возрасте и жизни в Белом доме, значительная часть ее ответа превратилась в восторженную защиту своего босса, причем ее ответы привлекли внимание тем, насколько близко они перекликались со стилем самого Трампа.

Реклама

И это была не единственная часть необычного разговора, вызвавшей удивление.

В последние месяцы близкие отношения Натали с Трампом также привлекли все большее внимание, особенно после того, как Трамп, как сообщается, сказал сотрудникам, что она никогда не покинет его.

Когда Харп спросили, было ли то, что ей было за 30, препятствием или преимуществом для ее профессионального успеха, она поначалу просто ответила: «Возраст — это просто число».

Но она быстро переключила внимание на Дональда Трампа, похвалив, что она назвала его «редким даром видеть в людях то, чего они, возможно, не видят в себе».

Реклама

«В течение своей карьеры президент Трамп никогда не разделял людей на группы по их демографическим группам, а наоборот, имел редкий дар видеть в людях что-то такое, чего они, возможно, не видят в себе, мужчинах или женщинах, молодых или стариках, а затем обращать на эти дары внимание», — сказала она.

Вместо ответа на вопрос о сложнейшей части работы в должности помощницы Трампа, Харп похвалила за «скорость» своего босса и выразила критику «радикальных левых».

Харп также спросили, как она справляется со стрессом от требовательной работы, связанной с долгими рабочими часами и частыми поездками.

«Поскольку эпицентром „власти“ является не Вашингтон, округ Колумбия, а Небеса», я начинаю каждое утро с прослушивания нескольких глав Библии в аудиокнизе и молитвы о мудрости и силе», — продолжила удивлять журналистов «любимница» Трампа.

Реклама

Интервью состоялось на фоне критики после того, как появилось вирусное изображение, на котором Трамп обнимает и целует блондинку на поле для гольфа, и многие пользователи сети узнали женщину как Харп.

Белый дом коротко отреагировал на спор, назвав изображение «явно поддельным».

Политики также обсуждали ее близость к Трампу.

Сенатор от штата Джорджия Джон Оссофф недавно обвинил Трампа в том, что он предпочитает «путешествовать с Натали», а не сосредотачиваться на своих президентских обязанностях.

Ранее в отчетах упоминались якобы личные письма, которые Натали писала Трампу, в том числе одно, в котором она называла его своим «Хранителем и Защитником» и писала: «Ты — все, что для меня важно».

В августе этого года также появились сообщения о том, что Трамп сказал своим сотрудникам, что Харп «единственная, кто любит его так же сильно, как жена и дети», а затем добавил: «Она никогда меня не покинет».

Напомним, в Сети разгорелся громкий скандал вокруг фотографии, на которой президент США Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Харп. Распространенное в соцсетях изображение вызвало волну возмущения и обсуждений.

Белый дом был вынужден прокомментировать громкий скандал и заверил, что это фальшивое фото.

Новости партнеров