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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
384
Время на прочтение
1 мин

Маковый рулет: рецепт вкусной выпечки

Нежное тесто, много ароматной маковой начинки, мёд и сливочное масло — этот рулет точно понравится тем, кто любит домашнюю выпечку «как у бабушки».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
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Маковый рулет tiktok.com/@romayemets

Маковый рулет tiktok.com/@romayemets

Фудблогер Рома Емец рассказал о рецепте выпечки с щедрой порцией маковой начинки, которая делает десерт особенно сочным. Мак сначала вымачивают, затем варят в молоке, измельчают и смешивают с сахаром, медом и маслом. В результате начинка получается насыщенной, ароматной и достаточно густой, чтобы щедро наполнить рулет.

Ингредиенты

мак
400 г
молоко
400 г
сахар
200 г
ванильный сахар
1 ч. л.
мед
50 г
топленое или сливочное масло
50 г
готовое тесто для рулета
желток
1 шт.
немного воды для смазывания
Маковый рулет tiktok.com/@romayemets

Маковый рулет tiktok.com/@romayemets

Приготовление

  1. Мак залейте холодной водой, перемешайте и оставьте на 30 минут.

  2. Пустые зерна всплывут на поверхность, осторожно соберите их ложкой.

  3. Мак отцедите на сито, переложите в сотейник, залейте молоком и варите 30 минут на минимальном огне под крышкой.

  4. Снова отцедите мак через сито, чтобы избавиться от лишней влаги, а затем измельчите блендером примерно 1 мин.

  5. Пока мак ещё горячий, добавьте сахар, ванильный сахар, мёд и масло.

  6. Тщательно перемешайте до однородности и поставьте начинку в холодильник для охлаждения.

  7. Тесто раскатайте скалкой, равномерно распределите по нему маковую начинку и сформируйте рулет.

  8. Оставьте его на 30 минут при комнатной температуре.

  9. Перед выпечкой смешайте желток с небольшим количеством воды и смажьте поверхность рулета.

  10. Выпекайте при 170°C в течение 20–25 минут, пока он не станет золотистым.

Ароматный мак, медовые нотки и нежное тесто — идеальное сочетание для домашнего чаепития.

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