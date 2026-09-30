Маковый рулет: рецепт вкусной выпечки

Фудблогер Рома Емец рассказал о рецепте выпечки с щедрой порцией маковой начинки, которая делает десерт особенно сочным. Мак сначала вымачивают, затем варят в молоке, измельчают и смешивают с сахаром, медом и маслом. В результате начинка получается насыщенной, ароматной и достаточно густой, чтобы щедро наполнить рулет.

немного воды для смазывания

топленое или сливочное масло 50 г

Мак залейте холодной водой, перемешайте и оставьте на 30 минут.

Пустые зерна всплывут на поверхность, осторожно соберите их ложкой.

Мак отцедите на сито, переложите в сотейник, залейте молоком и варите 30 минут на минимальном огне под крышкой.

Снова отцедите мак через сито, чтобы избавиться от лишней влаги, а затем измельчите блендером примерно 1 мин.

Пока мак ещё горячий, добавьте сахар, ванильный сахар, мёд и масло.

Тщательно перемешайте до однородности и поставьте начинку в холодильник для охлаждения.

Тесто раскатайте скалкой, равномерно распределите по нему маковую начинку и сформируйте рулет.

Оставьте его на 30 минут при комнатной температуре.

Перед выпечкой смешайте желток с небольшим количеством воды и смажьте поверхность рулета.