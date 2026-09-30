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Маковый рулет: рецепт вкусной выпечки
Нежное тесто, много ароматной маковой начинки, мёд и сливочное масло — этот рулет точно понравится тем, кто любит домашнюю выпечку «как у бабушки».
Фудблогер Рома Емец рассказал о рецепте выпечки с щедрой порцией маковой начинки, которая делает десерт особенно сочным. Мак сначала вымачивают, затем варят в молоке, измельчают и смешивают с сахаром, медом и маслом. В результате начинка получается насыщенной, ароматной и достаточно густой, чтобы щедро наполнить рулет.
Ингредиенты
- мак
- 400 г
- молоко
- 400 г
- сахар
- 200 г
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- мед
- 50 г
- топленое или сливочное масло
- 50 г
- готовое тесто для рулета
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- желток
- 1 шт.
- немного воды для смазывания
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Приготовление
Мак залейте холодной водой, перемешайте и оставьте на 30 минут.
Пустые зерна всплывут на поверхность, осторожно соберите их ложкой.
Мак отцедите на сито, переложите в сотейник, залейте молоком и варите 30 минут на минимальном огне под крышкой.
Снова отцедите мак через сито, чтобы избавиться от лишней влаги, а затем измельчите блендером примерно 1 мин.
Пока мак ещё горячий, добавьте сахар, ванильный сахар, мёд и масло.
Тщательно перемешайте до однородности и поставьте начинку в холодильник для охлаждения.
Тесто раскатайте скалкой, равномерно распределите по нему маковую начинку и сформируйте рулет.
Оставьте его на 30 минут при комнатной температуре.
Перед выпечкой смешайте желток с небольшим количеством воды и смажьте поверхность рулета.
Выпекайте при 170°C в течение 20–25 минут, пока он не станет золотистым.
Ароматный мак, медовые нотки и нежное тесто — идеальное сочетание для домашнего чаепития.