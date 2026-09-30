Де ховатися від атак, якщо немає укриття і двох стін: поради експерта

Дронова атака і повітряна тривога / © ТСН

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Ворожий обстріл може застати зненацька удома, де немає ні облаштованого укриття, ні простору за правилом двох стін. Експерт розкрив ефективні способи захисту вдома та розповів про рятівний «трикутник життя».

Про це інструктор з безпеки Асоціації саперів України Ігор Молодан розповів у ефірі YouTube-каналу «Суперпозиція».

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Молодан наголосив, що за відсутності укриття необхідно шукати максимально безпечне місце.

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«Коли у нас немає укриттів, звичайно, що ми маємо шукати безпечні місця. І тут у нас діє три правила, коли десь щось вибухає — як у приміщенні, так і на вулиці. Перше — падаємо на підлогу. Друге — прикриваємо голову руками, тобто приймаємо безпечне положення. І третє — шукаємо більш безпечне місце», — розповів інструктор з безпеки.

Він зазначив, що варто заздалегідь знати, де саме у приміщенні можна сховатися. Зокрема, багато людей використовують місця, які відповідають правилу двох стін — коридори, ванні та туалетні кімнати, де немає вікон.

Водночас експерт зауважив, що не варто перебувати за дверима або безпосередньо навпроти них, оскільки такі місця також можуть становити небезпеку.

Де ховатися від обстрілу, якщо немає укриття і двох стін

Молодан також розповів, як діяти у приміщеннях, де немає можливості скористатися правилом двох стін.

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«Мене теж питають, а де ховатись, коли взагалі по периметру одні вікна і немає навіть двох стін. Тоді я раджу знаходитись подалі від вікон, у найдальнішому кутку. Тобто присісти, сидячи прийняти безпечне положення і чекати закінчення обстрілів або закінчення повітряної тривоги», — розповів експерт.

Окремо він згадав про так званий «трикутник життя» — простір, який може утворитися між міцними меблями і підлогою у разі обвалення стелі.

«Є ще таке поняття як трикутник життя. Тобто це те місце, яке утворюється між міцними меблями, шафою або холодильником і підлогою, коли падає стеля. Тобто у цьому трикутнику можна врятуватися від завалів. Тобто ми залишимося під завалами, але тим не менш випадки такі були, де люди саме там залишались живими», — пояснив Молодан.

До слова, українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася порадами щодо виживання. За її словами, традиційна тривожна валізка часто містить зайве, тоді як неочевидні предмети рятують життя.

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