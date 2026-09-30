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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У центрі Варшави пара зайнялась сексом на тротуарі на очах в ошелешених перехожих: фото

У Польщі обурені вчинком пари, яка займалась сексом у центрі Варшави просто на тротуарі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Варшаві пара займалась сексом посеред тротуару. Фото ілюстративне

У Варшаві пара займалась сексом посеред тротуару. Фото ілюстративне / © Associated Press

У центрі Варшави, що у Польщі, пара зайнялась сексом просто на тротуарі. Сталось це ввечері, коли на вулиці було багато людей, через що у країні спалахнув скандал.

Про це пише onet.pl.

У Польщі обурені сексом посеред вулиці

Чоловіка та жінку зняли на відео під час сексу на тротуарі в центрі Варшави. Як з’ясувало видання Wirtualna Polska, інцидент стався минулої неділі о 19:33. Нову інформацію щодо цієї справи надала власниця сусіднього магазину, яка переглянула записи з камер відеоспостереження.

У мережі з’явилося відео, зняте в самому центрі столиці Польщі — на Єрусалимських алеях. На кількасекундному відео видно пару, яка займається сексом на тротуарі поблизу Центрального вокзалу.

«Хтось надіслав мені це відео. Коли я побачила, що це відбувалося перед нашим магазином, я була дуже обурена. Люди — це не тварини, щоб робити такі речі на публіці. Я вирішила з’ясувати, коли міг статися цей інцидент. Я думала, що ці люди робили це посеред ночі. Натомість усе відбулося минулої неділі о 19:33. О такій порі на вулицях ще повно людей, зокрема сімей з дітьми. Тож вони викликали чималий скандал», — сказала в інтерв’ю WP власниця магазину на Алеях Єрусалимських, перед яким було знято відео.

У Варшаві пара зайнялась сексом на тротуарі. Фото: скриншот X / Miejski Reporter

У Варшаві пара зайнялась сексом на тротуарі. Фото: скриншот X / Miejski Reporter

Що відомо про секс на вулиці у центрі Варшави

Як повідомляється, на відеозаписах видно, що пара раніше разом зайшла до сусіднього магазину, зробила там покупки та вийшла. У якийсь момент чоловік поставив сумки біля стіни будівлі та почав справляти нужду у вазон, що стояв на вулиці.

«Ледве він закінчив, як його супутниця „накинулася“ на нього. Те, що вони робили на вулиці, тривало деякий час. Після цього вони пішли, тримаючись за руки, у бік „Новотелю“. Я обурена цією ситуацією. І не тільки я. Тому я запрошую поліцію до нашого будинку. Наші записи дуже чіткі, кольорові, і на них детально видно обличчя тих людей, які займалися сексом на тротуарі», — пояснила власниця магазину.

Жінка також запевняє, що, всупереч переконанням інтернет-користувачів, чоловік із запису, швидше за все, не є іммігрантом і що це білий чоловік. У нього просто був низько натягнутий капюшон, що створювало ілюзію, ніби він темношкірий.

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