Путін готує "щось велике": Польща попередила про загрозу з боку РФ

Сікорський / © Getty Images

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Польща звинувачує Росію у проведенні скоординованої та багатопланової кампанії диверсій і дезінформації, спрямованої на послаблення підтримки України та загострення відносин між Києвом і Варшавою.

Про це пише The Independent.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нещодавно заявив у Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, що Польща отримує інформацію про підготовку Росією «чогось великого» цього року.

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«Я вважаю, що Путіну потрібен привід для мобілізації, тому вони можуть здійснити операцію під чужим прапором і сказати російському народу: „На нас напали, і тому нам потрібно мобілізуватися“», — сказав Сікорський.

Польща вже кілька років готується до можливого протистояння з Росією та регулярно попереджає сусідні країни про загрозу зі сходу.

Минулого тижня російський військовий вертоліт на 42 секунди залетів у повітряний простір Польщі. У Варшаві заявили, що цей інцидент міг бути перевіркою готовності польської системи протиповітряної оборони.

У ніч проти середи Польща разом із Румунією піднімала винищувачі для захисту свого повітряного простору під час чергової російської атаки на Україну.

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«Сіра зона»: як Росія випробовує реакцію Європи

Європейські уряди дедалі частіше говорять про загрозу не лише прямого військового нападу Росії, а й прихованих дій, покликаних дестабілізувати союзників України та послабити єдність Заходу.

У стратегічній термінології такі дії часто називають «сірою зоною» — простором між миром і війною, де відбуваються дії, які складно однозначно назвати відкритою агресією.

Росія заперечує, що прагне війни в Європі, і регулярно відкидає звинувачення у причетності до диверсій. Водночас європейські держави вважають, що Москва перевіряє межі допустимого, здійснюючи дії, які можуть послаблювати Україну та її союзників або виявляти слабкі місця європейської готовності до конфлікту.

Одними з найпомітніших таких інцидентів стали випадки порушення повітряного простору країн НАТО російськими літальними апаратами.

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У вересні минулого року після запуску з території Росії 19 військових безпілотників опинилися в повітряному просторі Польщі. Це стало першим випадком після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли російські дрони були збиті на території НАТО.

Тоді прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що ситуація наблизила Європу до відкритого конфлікту найбільше з часів Другої світової війни. Росія заявляла, що не планувала атакувати об’єкти на польській території.

За даними видання, подібні інциденти протягом останнього року почастішали.

На початку вересня Росія завдала удару по потягу в Ягодині біля польсько-українського кордону невдовзі після того, як цим маршрутом проїхали колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і високопоставлені європейські представники у сфері безпеки.

Невдовзі після цього польська влада виявила біля узбережжя на північному заході країни російський безпілотник із бойовою частиною та детонатором.

Диверсії та кібератаки: що заявляє Варшава

Польща також звинувачує Москву в серії кібератак і спроб диверсій на території країни протягом останніх місяців.

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що пожежа на супутниковій станції Starlink у центральній частині країни була навмисною «диверсією».

«Хоча сьогодні все працює, ми повинні визнати, як нещодавно зазначив прем’єр-міністр Туск, що це елемент гібридної війни», — сказав він.

Подібні попередження останніми тижнями та місяцями лунали і від спецслужб інших європейських країн.

Зокрема, данська військова розвідка у новій оцінці загроз заявила, що Росія, ймовірно, посилюватиме гібридну війну проти Заходу найближчим часом.

До гібридних атак належить широкий спектр дій — від кібератак до спроб спровокувати внутрішні заворушення.

Польська влада також заявляє про участь російської розвідки у вербуванні людей для диверсій. У липні польські прокурори висунули звинувачення громадянину України в диверсійній діяльності на користь російської розвідки. За версією слідства, чоловікові платили за паплюження пам’ятників, присвячених польським жертвам подій Другої світової війни, щоб загострити напруженість між Польщею та Україною.

Росія використовує тему українців для розпалювання напруженості

Окремим напрямом, за оцінкою польської влади, стала дезінформація.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року Польща прийняла понад мільйон українських біженців. Спочатку польське суспільство зустрічало їх із великою симпатією — люди надавали житло, їжу та необхідні речі.

Однак за чотири роки війни ставлення частини суспільства змінилося, і Варшава вважає, що Росія намагається використати цю напруженість.

Відносини між Польщею та Україною також погіршилися на тлі історичних питань. Зокрема, йдеться про рішення президента України Володимира Зеленського назвати один зі спецпідрозділів на честь Української повстанської армії (УПА), яка боролася за незалежність України проти радянських, нацистських і польських сил.

Польща звинувачує УПА у геноциді етнічних поляків на Волині у 1943–1945 роках.

Заступник міністра цифровізації Польщі Павел Ольшевський заявив Reuters, що після загострення суперечки російська дезінформація в польському інформаційному просторі «вибухнула».

Дослідження Польського інституту міжнародних справ (PISM) показало, що після рішення українського президента Володимира Зеленського онлайн-контент польською мовою з антиукраїнськими наративами у соцмережах X, Facebook, Instagram, TikTok та каналах YouTube зріс на понад 250%.

За словами представника PISM Філіпа Брийки, значна частина цього зростання на різних платформах могла бути штучно створена за допомогою ботів, щоб створити враження стрімкого зростання антиукраїнських настроїв.

Координатор польських спецслужб Томаш Сімоняк ще в липні заявляв, що Росія посилила інформаційну війну проти Польщі та намагається створити «якомога більше напруженості між Польщею та Україною».

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