Від них неможливо відвести погляд: експерти назвали 7 порід собак із неймовірною зовнішністю

7 найгарніших порід собак — список експертів

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Деякі собаки привертають увагу з першого погляду — незвичайним забарвленням, розкішною шерстю чи виразними очима. Ветеринарні експерти назвали сім порід, які особливо вирізняються своєю зовнішністю.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Водночас краса — далеко не єдине, на що варто зважати під час вибору домашнього улюбленця. Темперамент, потреба у фізичній активності, особливості догляду та спосіб життя майбутнього власника мають не менше значення.

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Мальтійська болонка

Мальтійську болонку легко впізнати за довгою білою шерстю та витонченою зовнішністю. Ветеринарка Джулі Хант зазначає, що представники цієї породи зазвичай лагідні, доброзичливі та сильно прив’язуються до своєї родини.

Попри невеликі розміри, мальтійські болонки мають виразний характер і люблять проводити час із людьми. Їхня середня тривалість життя становить 12–15 років.

Далматинець

Знамениті чорні або коричневі плями зробили далматинців однією з найбільш упізнаваних порід у світі. Цікаво, що цуценята народжуються білими, а характерне забарвлення починає з’являтися пізніше.

За словами експертів, далматинці розумні, енергійні та віддані своїм господарям. Водночас їм потрібно багато фізичної та розумової активності, а правильна соціалізація і послідовне дресирування мають для цієї породи особливе значення.

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Англійський сетер

Однією з найефектніших порід у добірці став англійський сетер. Ці собаки вирізняються довгою шерстю, характерним плямистим забарвленням і граційними рухами.

Англійські сетери відомі не лише зовнішністю. Їх вважають товариськими, лагідними та веселими собаками, а завдяки спокійним манерам порода навіть отримала неофіційне прізвисько «джентльмен собачого світу».

Австралійська вівчарка

Австралійських вівчарок важко не помітити через незвичайне забарвлення шерсті. Особливо ефектний вигляд мають собаки з мерлевим малюнком та блакитними очима.

Ця порода відома високим інтелектом та енергійністю. Австралійським вівчаркам необхідно багато рухатися та мати достатньо занять, тому найкраще вони почуватимуться поруч з активними господарями.

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Папійон

Головна особливість папійона — великі вуха з довгою шерстю, які нагадують крила метелика. Саме від них порода й отримала свою назву.

За ефектною зовнішністю ховається активний та кмітливий характер. Папійони добре навчаються, демонструють спритність і зазвичай дуже ласкаві до людей. Представники породи можуть жити 14–16 років.

Шетландська вівчарка

Шелті вирізняються довгою пишною шерстю, яка може мати різні забарвлення, зокрема соболине, чорне або блю-мерль із білими мітками.

Ветеринарні експерти також відзначають високий інтелект цих собак. Шелті добре піддаються дресируванню, прагнуть догодити господарям та сильно прив’язуються до членів своєї родини.

Американський ескімоський собака

Завершує добірку американський ескімоський собака — порода з густою білосніжною шерстю та пишним «коміром» навколо шиї.

За словами ветеринарки Еймі Ворнер, ці собаки здатні формувати міцний зв’язок зі своїми господарями. Їх характеризують як відданих, розумних та товариських компаньйонів, які люблять перебувати поруч із людьми.

Водночас сама порода не гарантує ані певного характеру, ані поведінки конкретного собаки. Під час вибору улюбленця варто враховувати його індивідуальний темперамент, потреби та умови, які майбутній власник може йому забезпечити.

Нагадаємо, раніше експерти назвали шість порід собак, відомих своєю відданістю сім’ї, пильністю та дружелюбністю. Серед них є й доволі несподівані маленькі улюбленці.

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