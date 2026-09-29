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Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов.

За його словами, на початку року президент доручив міністру оборони реформувати ТЦК, однак помітних для суспільства змін у їхній роботі поки немає. Однією з головних проблем Терехов назвав корупцію, інформація про яку підриває довіру до всієї системи.

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«Перше, що турбує суспільство: деяких службовців ТЦК викривають на хабарах — вони беруть кошти, щоб відпускати людей, а потім це потрапляє в інформаційний простір, і довіри вже немає. Якщо це поодинокі випадки — це одне, „погана вівця“ трапляється всюди. Але якщо це стає системою — ставлення зовсім інше», — зазначив він.

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Другою гострою проблемою очільник АПМГ назвав поводження з людьми. Він наголосив, що випадки приниження та застосування неприйнятних методів викликають суспільне обурення і водночас завдають репутаційної шкоди військовим, які захищають Україну на фронті.

«Ми бачили жахливі випадки, я коментував їх, люди виходили на вулиці через це. Це треба прибрати — це б’є по довірі до Збройних Сил. Я спілкуюся зі справжніми військовими, які воюють на найгарячіших ділянках фронту, і вони кажуть, що така поведінка руйнує їхній імідж — вони самі зневажають такі методи», — наголосив Терехов.

В АПМГ переконані, що мобілізаційні процеси мають ґрунтуватися на законності, справедливості та повазі до людської гідності. Корупція і порушення прав громадян у тилу не лише загострюють напруження в суспільстві, а й послаблюють довіру до інституцій, від яких залежить обороноздатність країни.

На думку Терехова, результатом реформи ТЦК має стати система, у якій хабарі та зневажливе ставлення до людей є неможливими, а мобілізація відбувається прозоро і з дотриманням закону.

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