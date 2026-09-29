Ці три речі є на кожній кухні, але їх треба замінювати щомісяця: що це за предмети

Які речі на кухні треба змінювати щомісяця / © www.freepik.com/free-photo

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На кухні є речі, якими ми користуємося щодня, тому навіть не замислюємося, наскільки швидко вони забруднюються, як пише видання Galaxus. Їх можна вимити, випрати або продезінфікувати, але з часом звичайного очищення вже недостатньо. Особливо це стосується предметів, які постійно контактують із водою, залишками їжі та жиром. Розповідаємо, які речі на кухні треба замінювати якомога частіше.

Раніше ми писали, як часто треба міняти кухонні рушники за порадами мікробіологів.

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Губка для миття посуду

Перша у списку — звичайна кухонна губка. Вона майже постійно залишається вологою, а всередині накопичуються частинки їжі та мийного засобу. Саме тому губка може стати сприятливим середовищем для мікроорганізмів.

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Експерти радять регулярно замінювати губки та не чекати, поки вони почнуть неприємно пахнути або втратять нормальний вигляд.

За інтенсивного використання міняти губку раз на місяць — цілком дієве правило. Якщо вона почала неприємно пахнути, змінила колір або розпадається, робити це потрібно раніше.

Кухонна ганчірка або рушник

Друга річ — ганчірка для кухні або рушник, яким витирають руки, посуд чи поверхні. Один і той самий текстиль не варто використовувати для всього одразу.

Набагато важливіше за календарну дату — регулярно прати такі речі та повністю висушувати. Фахівці зазначають, що кухонні ганчірки можуть накопичувати бактерії, тому їх потрібно часто прати та змінювати.

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Якщо тканина навіть після прання має запах, плями, погано вбирає воду або довго залишається вологою, її краще замінити.

Пластикові контейнери та кухонні аксесуари

Третя категорія — старі пластикові контейнери та кухонне приладдя, яке постійно контактує з їжею. Тут немає чіткого правила «рівно один місяць», але регулярно перевіряти їхній стан потрібно обов’язково.

Якщо пластик змінив колір, деформувався, потріскався, ввібрав запахи чи на поверхні з’явилися глибокі подряпини, такий предмет краще викинути. Для кухонних речей важливіше орієнтуватися на їхній стан та інтенсивність використання, а не лише на термін.

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