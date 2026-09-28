Швейцарці зробили вибір щодо санкцій проти Росії: референдум завершився несподіваним результатом

Прапор Швейцарії / © Shutterstock

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Громадяни Швейцарії на референдумі 27 вересня відхилили ініціативу щодо закріплення в Конституції країни «вічного та військового» нейтралітету.

Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

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За даними видання, проти ініціативи висловилися 70,15% швейцарців. При цьому її не підтримав жоден із 26 кантонів.

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У разі схвалення документ дозволив би уряду Швейцарії застосовувати лише санкції, запроваджені Організацією Об’єднаних Націй. Фактично це обмежило б можливість країни долучатися до нових санкційних заходів, зокрема спрямованих проти Росії.

У Neue Zürcher Zeitung зазначили, що така зміна також суттєво звузила б простір для дій Федеральної ради Швейцарії під час міжнародних криз.

Водночас санкції ООН проти Росії через її війну проти України не могли б стати повноцінною альтернативою. Як зазначає видання, відповідні рішення фактично блокуються правом вето, яке мають постійні члени Ради Безпеки ООН.

Ще одне положення ініціативи передбачало заборону на військову співпрацю доти, доки Швейцарії не загрожуватиме безпосередній напад.

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У такому разі країна не могла б повноцінно обмінюватися інформацією щодо важливих систем озброєння. Серед іншого, це стосувалося б винищувачів F-35.

У виданні також назвали результати голосування «вотумом довіри уряду». Йдеться, зокрема, про рішення Федеральної ради Швейцарії від лютого 2022 року приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що громадяни Швейцарії голосували на загальнонаціональному референдумі щодо посилення нейтралітету, який може суттєво обмежити участь країни у санкціях проти Росії.

Ми раніше інформували, що Швейцарія одночасно подовжує захист для більшості українців ще на рік, але звужує коло людей, які зможуть претендувати на статус S, встановлюючи вимогу щодо виконання військового обов’язку в Україні.

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