"Тіньовий флот" Путіна розростається під носом у Заходу: як Кремль обходить санкції та кидає виклик НАТО

Тіньовий флот РФ / © СБУ

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Росія знайшла новий спосіб захистити свій «тіньовий флот» від арештів у міжнародних водах. У відповідь на жорсткі заходи країн НАТО та Євросоюзу Москва почала масово перереєстровувати під свій державний прапор танкери, які раніше використовувалися для нелегального транспортування нафти.

Про це пише видання The Independent.

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За даними аналітиків Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), з січня 2025 року по червень 2026 року судновий реєстр Росії зрос більш ніж на третину — з 280 до 382 суден (на 36%).

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Це стало прямою відповіддю на затримання та арешти танкерів-порушників європейськими та американськими службами. Сам Володимир Путін публічно розкритикував заходи Заходу проти нелегальних суден, назвавши їх «зธรรมим піратством і грабунком».

Як Кремль блокує важелі впливу НАТО

Раніше «тіньовий флот» використовував прапори «зручних» або відкритих реєстрів (наприклад, Панами, Камеруну чи Коморських Островів) через низькі витрати та розмиті вимоги до власності. Однак під дипломатичним тиском США та ЄС такі країни, як Барбадос і Палау, повністю виключили зі своїх реєстрів підсанкційні танкери, а Панама скоротила їхню кількість майже на двоє третин.

Судна, які втратили прапор, юридично вважаються незастрахованими та бездержавними. Саме це дозволяло ВМС країн НАТО діяти рішуче. Наприклад, у червні британські сили затримали в Ла-Манші підсанкційний танкер Smyrtos саме після того, як Камерун анулював його реєстрацію. Загалом від кінця 2023 року Велика Британія та ЄС наклали санкції на понад 650 суден, залучених до перевезення нафти з РФ, Ірану та Венесуели.

Імунітет під російським прапором

Звуження можливостей змусило Кремль діяти агресивно й підняти на танкерах власний прапор. Понад 87% суден, доданих до російського реєстру останнім часом, вже перебували під міжнародними санкціями.

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За висновками експертів CREA, як тільки судно отримує офіційний прапор Російської Федерації, воно стає практично недоторканним для європейських військово-морських сил у міжнародних водах. Це фактично нівелює правові механізми, які країни Заходу та НАТО використовували для перехоплення нелегальних танкерів.

Тіньова нафтова система Путіна продовжує функціонувати в режимі реального часу безпосередньо біля кордонів європейських держав, завдаючи удару по всій архітектурі західних санкцій.

Раніше ми писали про те, що Кремль змінює тактику гібридного тиску на Захід та розширює географію потенційних ударів. Якщо раніше ключовою загрозою вважався прямий напад на країни Балтії, то зараз Росія готується діяти з моря, охоплюючи південні, західні та північні кордони Європейського Союзу і НАТО. Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

За даними джерел у Міноборони Литви, Москва розглядає можливість використання цивільних суден і контейнеровозів у Середземному морі для запуску ударних дронів типу «Гербера» по території Іспанії, Франції та Італії. Водночас Данська служба оборонної розвідки зазначає, що обмежений військовий напад на сухопутні кордони країн НАТО поблизу РФ наразі є малоймовірним, проте Кремль суттєво інтенсифікує «гібридну війну» — від кібератак до диверсій на морі.

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що застосує закон Грема про «пекельні санкції» проти Росії «у разі необхідності». Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

«Минулого тижня, на честь сенатора Ліндсі Грема, я підписав новий важливий закон, прийнятий Конгресом. Він надає мені значні нові повноваження щодо встановлення тарифів. І, якщо це буде необхідно, я змушений буду їх використати», — заявив президент США.

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