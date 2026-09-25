Не лише для бадьорості: яка користь ранкової кави для серця, кишківника та печінки

Яка користь кави: висновки вчених

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Для багатьох людей чашка кави вранці — це звичний ритуал, без якого складно уявити початок дня. Кофеїн справді допомагає швидше прокинутися і може покращувати здатність концентруватися. Але користь кави для організму може бути значно ширшою. Сучасні дослідження пов’язують помірне вживання кави з роботою серцево-судинної системи, мозку, печінки та травного тракту. Окреме дослідження показало, що люди, які пили каву переважно вранці, мали нижчі показники смертності від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто пив каву протягом усього дня.

Коли краще пити каву — вранці чи ввечері

Час вживання кави має значення. Кофеїн стимулює нервову систему, тому вживання напою в першій половині дня дає змогу отримати ефект бадьорості, не створюючи зайвого ризику порушити нічний сон.

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Саме тому ранкова кава може бути практичнішою, ніж кілька чашок протягом дня. У дослідженні за участю понад 40 тисяч дорослих учасників ті, хто пив каву лише в ранкові години, мали на 16% нижчу ймовірність смерті від будь-яких причин і на 31% нижчу — від серцево-судинних захворювань протягом періоду спостереження порівняно з людьми, які каву не пили.

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Чи можна пити каву натщесерце

Кава стимулює виділення шлункової кислоти та впливає на моторику травного тракту. У деяких людей чашка чорної кави до їжі не викликає жодних проблем, а в інших може спричинити печію, дискомфорт у шлунку, нудоту або посилити симптоми рефлюксу.

Тому універсального правила, що ранкову каву обов’язково потрібно пити лише після сніданку, немає. Важливіше орієнтуватися на власну реакцію організму. Якщо після чашки кави натщесерце з’являється дискомфорт, краще пити її після їжі.

Як кава впливає на серце й тиск

Кофеїн справді може тимчасово підвищувати артеріальний тиск, частоту серцебиття та рівень бадьорості. Водночас сучасний огляд Американської кардіологічної асоціації показує, що помірне вживання кави не пов’язане з підвищенням загального серцево-судинного ризику для більшості дорослих.

2026 року експерти Американської кардіологічної асоціації зазначили, що для більшості дорослих до 400 мг кофеїну на день вважається кількістю, яка загалом не пов’язана з негативними наслідками. Водночас реакція на кофеїн досить індивідуальна: одна й та сама кількість напою може по-різному впливати на людей.

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Це важливо враховувати, якщо після кави з’являються сильне серцебиття, тремтіння, тривожність або проблеми зі сном.

Користь кави для печінки

Користь кави для організму не обмежується кофеїном. Напій містить сотні біологічно активних сполук, які можуть впливати на різні процеси в організмі.

Особливо цікаві дані щодо кави та здоров’я печінки. Нове масштабне дослідження британської бази даних UK Biobank, опубліковане 2026 року, виявило зв’язок між більшим споживанням кави та сприятливішими показниками стану печінки, зокрема нижчими показниками жирових змін, запалення і ризиків деяких захворювань печінки. Подібні асоціації спостерігалися як для звичайної, так і для кави без кофеїну.

Кава і травлення: як напій впливає на кишківник

Ранкова кава для багатьох людей має ще один помітний ефект — стимулює роботу кишківника. Дослідження показують, що кава може впливати на моторику товстої кишки, секрецію шлункового соку, жовчі та підшлункової залози.

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Окремий напрям сучасних досліджень — кава та мікробіом кишківника. Вчені виявили зв’язок між регулярним вживанням кави та змінами складу кишкової мікробіоти. Водночас механізми цього впливу ще вивчаються, тому робити висновок, що кава покращує мікрофлору, поки зарано.

Скільки кави можна пити вранці

Для більшості здорових дорослих орієнтиром залишається до 400 мг кофеїну на добу, але фактична кількість кофеїну в чашці залежить від сорту кави, способу приготування та об’єму напою.

Американська кардіологічна асоціація зазначає, що приблизно 3–5 стандартних чашок звичайної чорної кави можуть відповідати цьому діапазону.

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