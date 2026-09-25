Болить голова під час кашлю: чому це відбувається і як з цим боротися

Кашльовий головний біль — це раптовий і різкий біль / © Credits

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Біль у голові під час кашлю виникає через різке підвищення тиску всередині грудної та черевної порожнин, що передається на судини й спинномозкову рідину.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Розрізняють два види кашльового головного болю.

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Первинний кашльовий головний біль — це раптовий, гострий біль у голові, який виникає під час кашлю, чхання або напруження. Це специфічний тип головного болю, який виникає лише під час цих дій та швидко минає, як тільки ви перестаєте.

Коли ви сильно кашляєте, у вашому тілі відбувається кілька процесів, які можуть спровокувати цей головний біль:

Кров’яний тиск тимчасово підвищується у вашій голові

Тиск підвищується у вашій грудній клітці та животі

Кровоносні судини у вашому мозку швидко розширюються

Тиск спинномозкової рідини підвищується навколо вашого мозку

М’язи у вашій голові та шиї раптово напружуються

Вторинний кашльовий біль вказує на інші проблеми, наприклад, патології структури мозку (аномалії Арнольда-Кіарі), пухлини чи проблеми з судинами.

Як полегшити стан

потрібен відпочинок і спокій

прийміть знеболюючі ліки

пийте багато води

використовуйте антисептичні спреї для горла. Це зменшить роздратування

Раніше повідомлялося, що пульсуючий або незвичний головний біль далеко не завжди спричинений банальною втомою, а може вказувати на первинні неврологічні розлади або інші медичні стани.

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