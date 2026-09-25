Як зберегти здоров’я печінки: корисні звички, які справді працюють / © Credits

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Захворювання печінки поширюються у світі, проте хороша новина полягає у тому, що на її стан значною мірою впливає спосіб життя. Харчування, фізична активність, алкоголь і деякі добавки можуть або підтримувати печінку, або створювати для неї додаткове навантаження, про це розповіло видання The New York Times.

Що не подобається печінці

Забагато алкоголю

Регулярне вживання алкоголю, особливо у поєднанні з зайвою вагою, діабетом II типу чи високим тиском, може сприяти накопиченню жиру у печінці, запаленню, утворенню рубцевої тканини та цирозу. Найбільшу небезпеку становить епізодичне надмірне вживання алкоголю.

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За наявності тяжкого захворювання печінки лікарі радять повністю відмовитися від алкоголю. Якщо захворювання немає чи воно перебуває на ранній стадії, деякі фахівці вважають допустимим не більше одного напою на день, хоча для печінки безпечнішого варіанта, ніж не пити взагалі, немає.

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Надлишок цукру

Особливо небезпечними є солодкі напої та продукти з великою кількістю доданого цукру. Надлишок цукру сприяє утворенню жиру у печінці та може посилювати інсулінорезистентність.

Варто обмежувати доданий цукор до 25 г на день для жінок і 36 г для чоловіків. Тож шматочок торта час від часу — не привід для паніки, а ось звичка щодня пити солодку газовану воду точно не на користь печінці.

«Детокси» та добавки

Печінка вже є природною системою детоксикації організму, тому спеціальні «очищення» їй не потрібні. Доказів користі популярних засобів для «детоксу», розторопші чи так званої «грибної кави» недостатньо. Ба більше, неконтрольоване вживання добавок може містити невідомі компоненти чи надмірну кількість певних речовин і в окремих випадках шкодити печінці.

Що допомагає печінці

Рух і здорова вага

Фізична активність допомагає зменшувати кількість абдомінального жиру та інсулінорезистентність. Навіть зниження ваги приблизно на 3% може покращити показники здоров’я печінки, тоді як втрата близько 10% і більше може допомогти зменшити рубцювання.

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Орієнтир для дорослих — щонайменше 150 хв аеробної активності на тиждень плюс силові тренування двічі на тиждень. Дуже важливі саме силові вправи для людей із жировою хворобою печінки, адже надмірна втрата м’язової маси може погіршувати прогноз.

Середземноморський стиль харчування

Не обов’язково повністю змінювати звичну кухню. Принцип простий: більше овочів, фруктів, бобових, риби, птиці та корисних жирів, менше насичених жирів і жирного червоного м’яса.

Овочеві салати, капуста, кабачки, огірки, риба чи біле м’ясо цілком можуть стати частиною такого раціону. А запікання чи грилювання — краща щоденна альтернатива смаженню у великій кількості жиру.

Кава може бути у меню

До чотирьох чашок на день пов’язують із нижчим ризиком цирозу та меншою кількістю жирових і рубцевих змін у печінці. Звісно, якщо кава вам підходить і немає інших причин її обмежувати.

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Обстеження

Гепатити B і C залишаються важливими причинами захворювань печінки у світі. За для профілактики захворювань дорослим рекомендується хоча б раз пройти тестування на обидва вірусні гепатити. Обидва захворювання піддаються лікуванню, а проти гепатиту B існує вакцина.

Регулярні візити до сімейного лікаря також допомагають оцінювати ризики за результатами аналізів. Людям із діабетом II типу варто обговорити з лікарем додаткове обстеження жорсткості печінки, яке може виявити прогресування захворювання.

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