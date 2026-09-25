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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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545
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Король Чарльз із гумором зробив тривожну заяву про своє здоров'я

Король Чарльз відвідав порт Пітергед в Абердінширі цього тижня і зробив рідкісну для нього заяву про своє здоров'я, одночасно відкриваючи меморіальну дошку на честь свого візиту.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

77-річний монарх був вражений масштабами енергетичної екосистеми цього району і навіть пожартував, що не знає, чи буде він «живим» на момент завершення будівництва.

Відкриваючи меморіальну дошку на честь свого візиту, він сказав:

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

«Чудово бачити такі визначні зусилля, командну роботу та координацію. Не знаю, чи я доживу до того моменту, коли ви це завершите!», - сказав Чарльз, цитує його слова Hello!.

Після непростого тижня для королівської родини, що послідувала за виходом мемуарів графа Чарльза Спенсера про його сестру, принцесу Діану, під назвою «Лебедина пісня», король, схоже, все ще зберігав почуття гумору.

Це не перший випадок, коли Чарльз робить необдумані коментарі про свій вік та здоров'я під час публічних заходів.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

На виставці квітів Королівського садівничого товариства в Сандрінгемі в липні один із відвідувачів сказав Його Величності: «Я вашого віку. Ви маєте чудовий вигляд!», на що король з гумором відповів: «А ось далі буде набагато складніше, чи не так?».

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