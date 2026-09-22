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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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66
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1 хв

Король Чарльз у день виходу книжки про принцесу Діану відвідав захід у шотландському Абердіні

Сьогодні король Чарльз знову відвідав захід у Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

У день, коли в продаж надійшли сенсаційні спогади брата принцеси Діани графа Спенсера, її перший чоловік король Чарльз відвідав штаб-квартиру компанії Great British Energy в Абердіні, де відкрив пам'ятну табличку.

Під час візиту до нової штаб-квартири компанії Great British Energy в Абердіні монарх зустрівся з представниками, які працюють у регіоні Північно-Східної Шотландії та сприяють переходу Великої Британії на нові джерела енергії.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Одягнений король був в улюблений кілт, жилет та сорочку. Також на ньому була смугаста краватка, гетри на ногах і лаковані туфлі, що ідеально сяють під спалахами фотокамер.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що брат принцеси Діани зробив неприємну заяву про короля Чарльза після скандальної історії у його мемуарах, а Букінгемський палац навіть втрутився та прокоментував.

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