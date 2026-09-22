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Король Чарльз у день виходу книжки про принцесу Діану відвідав захід у шотландському Абердіні
Сьогодні король Чарльз знову відвідав захід у Шотландії.
У день, коли в продаж надійшли сенсаційні спогади брата принцеси Діани графа Спенсера, її перший чоловік король Чарльз відвідав штаб-квартиру компанії Great British Energy в Абердіні, де відкрив пам'ятну табличку.
Під час візиту до нової штаб-квартири компанії Great British Energy в Абердіні монарх зустрівся з представниками, які працюють у регіоні Північно-Східної Шотландії та сприяють переходу Великої Британії на нові джерела енергії.
Одягнений король був в улюблений кілт, жилет та сорочку. Також на ньому була смугаста краватка, гетри на ногах і лаковані туфлі, що ідеально сяють під спалахами фотокамер.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що брат принцеси Діани зробив неприємну заяву про короля Чарльза після скандальної історії у його мемуарах, а Букінгемський палац навіть втрутився та прокоментував.