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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нікого не запрошують до себе додому
Середньовічне висловлювання «мій дім — моя фортеця» не втратило своєї актуальності й у наші дні.
Так, сучасне житло не оточене фортечними стінами та глибокими ровами, через які можна перебратися лише підйомними мостами, від багатьох негативних чинників — поганої погоди та несприятливої чужої енергетики — вони захищають нас анітрохи не гірше.
Проте хтось охоче запрошує до нього інших людей, а хтось — зберігає його атмосферу винятково для себе.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нікого не запрошують до себе додому.
Діва
Діви — затяті прихильники чистоти та ладу, які нікому не дозволяють їх порушувати — ані близьким людям, ані собі, а про сторонніх і говорити не варто. Вони так бояться, що гості щось забруднять, зламають або розіб’ють, що воліють максимально скоротити кількість гостей.
Рак
Раки — найсімейніший і найдомашніший знак зодіаку, але затишок, який вони створюють у своєму домі, призначений лише для близьких людей — переважно членів родини. Усі інші, на їхню думку, повинні з’являтися там рідко і лише в разі крайньої необхідності, яка трапляється нечасто.
Козоріг
Козороги, які працюють скрізь і всюди, і їхній власний дім у цьому сенсі не є винятком, дуже потребують відпочинку, але коли навколо них постійно товпляться люди, зробити це практично неможливо. Саме тому вони намагаються нікого не запрошувати додому, де цінують тишу й спокій.
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