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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1500
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нікого не запрошують до себе додому

Середньовічне висловлювання «мій дім — моя фортеця» не втратило своєї актуальності й у наші дні.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Так, сучасне житло не оточене фортечними стінами та глибокими ровами, через які можна перебратися лише підйомними мостами, від багатьох негативних чинників — поганої погоди та несприятливої чужої енергетики — вони захищають нас анітрохи не гірше.

Проте хтось охоче запрошує до нього інших людей, а хтось — зберігає його атмосферу винятково для себе.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нікого не запрошують до себе додому.

Діва

Діви — затяті прихильники чистоти та ладу, які нікому не дозволяють їх порушувати — ані близьким людям, ані собі, а про сторонніх і говорити не варто. Вони так бояться, що гості щось забруднять, зламають або розіб’ють, що воліють максимально скоротити кількість гостей.

Рак

Раки — найсімейніший і найдомашніший знак зодіаку, але затишок, який вони створюють у своєму домі, призначений лише для близьких людей — переважно членів родини. Усі інші, на їхню думку, повинні з’являтися там рідко і лише в разі крайньої необхідності, яка трапляється нечасто.

Козоріг

Козороги, які працюють скрізь і всюди, і їхній власний дім у цьому сенсі не є винятком, дуже потребують відпочинку, але коли навколо них постійно товпляться люди, зробити це практично неможливо. Саме тому вони намагаються нікого не запрошувати додому, де цінують тишу й спокій.

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