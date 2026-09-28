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Астролог назвал знаки Зодиака, которые никого не приглашают в свой дом
Средневековое высказывание «мой дом — моя крепость» не утратило своей актуальности и в наши дни.
Да, современное жилье не окружено крепостными стенами и глубокими рвами, через которые можно перебраться только по подъемным мостам, от многих негативных факторов — плохой погоды и недоброй чужой энергетики — они нас защищают ничуть не хуже.
Тем не менее кто-то охотно приглашает в него других людей, а кто-то — сохраняет его атмосферу исключительно для себя.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никого не приглашают в свой дом.
Дева
Девы — ярые приверженцы чистоты и порядка, которые они никому не позволяют нарушать — ни близким людям, ни самим себе, а о посторонних и говорить нечего. Они так боятся, что гости что-нибудь испачкают, сломают или разобьют, что предпочитают максимально сократить количество гостей.
Рак
Раки — самый семейный и домашний знак Зодиака, но уют, который они создают в своем доме, предназначен только для близких людей — в основном членов семьи. Все остальные, по их мнению, должны появляться там редко и только в случае крайней необходимости, которая случается нечасто.
Козерог
Козероги, которые работают везде и всюду, и их собственный дом в этом смысле не исключение, очень нуждаются в отдыхе, но, когда вокруг них постоянно толкутся люди, сделать это практически невозможно. Именно поэтому они стараются никого не приглашать домой, где ценят тишину и покой.
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