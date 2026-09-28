Три знака Зодиака, которые сегодня смогут увидеть себя со стороны

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Чтобы понять, как они к нам относятся, достаточно просто понаблюдать за их поведением — многое станет понятным. В это время также можно многое узнать о себе, что впоследствии поможет правильно сориентироваться в жизненных обстоятельствах.

Сегодня, 28 сентября, узнать о том, как относятся к нам окружающие люди, удастся представителям всех знаков Зодиака, но три из них при этом смогут и самих себя увидеть как будто бы со стороны.

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Близнецы

Близнецам присущая им от природы двойственность принесет не вред, а пользу — они как будто бы «отзеркалят» сами себя. Анализируя свои поступки, они ясно поймут, что сделали неправильно, решат исправить то, чем окажутся недовольны и им это удастся.

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Лев

Львы, уверенные в собственной непогрешимости, смогут получить дельные советы, которые помогут им скорректировать все погрешности, от людей, которым они доверяют безусловно. Эти критики найдут нужные слова и сумеют убедить в том, что сегодня они были неправы.

Дева

Девы часто демонстрируют редкостное упрямство: даже будучи неправыми, они во что бы то ни стало отстаивают свою точку зрения. Так они поступят и сегодня, если только кто-то из окружающих не прокомментирует упрямство представителей знака — это расставит все по своим местам.

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