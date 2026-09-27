В оригинальных костюмах с юбками и галстуками: Деми Мур с младшей дочерью пришла на церемонию

Таллула Уиллис и Деми Мур / © Getty Images

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Деми Мур вместе со своей младшей дочерью Таллулой Уиллис посетила ежегодную церемонию награждения Step Up’s 2026 Inspiration Awards, которая состоялась в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе. В этот вечер актриса также стала одной из почетных лауреаток мероприятия.

Для совместного выхода мама и дочь выбрали похожие костюмы от бренда Thom Browne с юбками, создав эффектные парные образы в стиле школьной формы.

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63-летняя Деми появилась в авангардном костюме с необычным принтом, напоминавшим живописный пейзаж. Комплект состоял из приталенного жакета и плиссированной юбки до колен с асимметричным подолом. Под жакет звезда надела голубую рубашку с пейзажным принтом и полосатый галстук.

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Таллула Уиллис и Деми Мур / © Getty Images

Аутфит Мур дополнили белые носки с красно-синими полосками, бирюзово-белые туфли с ремешками и заостренными носками, белая сумка, очки в черной оправе и серьги-кольца. У нее была идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах и красный маникюр.

32-летняя Таллула выбрала серо-клетчатый костюм с жакетом, жилетом и плиссированной юбкой, а также белую рубашку и полосатый галстук. Обута она была в белые туфли, а в руке держала забавную черную сумку в форме кролика с пушистым хвостом.

Дочь актрисы дополнила образ овальными солнцезащитными очками. Она сделала волнистую прическу, макияж с коралловой помадой и розовый маникюр.

Напомним, Деми Мур покорила Неделю моды в Нью-Йорке ажурным топом, связанным крючком.

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