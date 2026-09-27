В сливовом платье с баской: первая леди Китая в элегантном образе предстала на чаепитии в Белом доме

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Китая Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань перед возвращением домой побывали на чаепитии в Белом доме, которое для них устроили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. После этого они вместе посетили Национальный архивный музей в Вашингтоне.

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань появилась в этот день в элегантном облегающем платье длины миди насыщенного сливового оттенка. Наряд имел длинные рукава, воротник-стойку с белой V-образной окантовкой, асимметричную баску, клапаны на карманах, застежку-молнию сзади и разрез на юбке. Талию первая леди подчеркнула тонким ремешком в тон.

Реклама

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань и Мелания Трамп / © Associated Press

Аутфит Лиюань дополнила классическими черными туфлями-лодочками на каблуках. В ушах у нее были жемчужные серьги-пусеты, а на руке — золотое кольцо с бриллиантами. Волосы она собрала в высокую объемную прическу, а в макияже сделала акцент на глазах и нанесла на губы глянцевый блеск.

Реклама

Пэн Лиюань / © Associated Press

Пэн Лиюань и Си Цзиньпин / © Associated Press

Напомним, Пэн Лиюань на государственный ужин в Белом доме надела красное платье свободного А-силуэта с небольшим V-образным вырезом на высоком воротнике.

Новости партнеров