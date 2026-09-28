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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
489
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть поглянути на себе збоку

Цей день часто називають «місячним дзеркалом»: його події дають змогу дізнатися про щирі наміри людей, що нас оточують, їхні думки та ставлення до нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Щоб зрозуміти, як вони до нас ставляться, достатньо просто поспостерігати за їхньою поведінкою — багато чого стане зрозумілим. У цей час також можна багато чого дізнатися про себе, що згодом допоможе правильно зорієнтуватися в життєвих обставинах.

Сьогодні, 28 вересня, представникам усіх знаків зодіаку вдасться дізнатися, як до нас ставиться оточення, але трьом із них водночас вдасться поглянути на себе ніби збоку.

Близнята

Притаманна Близнятам від природи подвійність принесе їм не шкоду, а користь — вони ніби «віддзеркалять» самих себе. Аналізуючи свої вчинки, вони чітко зрозуміють, що зробили неправильно, вирішать виправити те, чим будуть незадоволені, і їм це вдасться.

Лев

Леви, впевнені у власній бездоганності, зможуть отримати слушні поради, які допоможуть їм виправити всі помилки, від людей, яким вони беззастережно довіряють. Ці критики знайдуть потрібні слова і зуміють переконати їх у тому, що сьогодні вони не мали рацію.

Діва

Діви часто виявляють надзвичайну впертість: навіть коли вони не мають рацію, вони за будь-яку ціну відстоюють свою точку зору. Так вони вчинять і сьогодні, якщо тільки хтось із оточення не прокоментує впертість представників цього знака — це розставить усе на свої місця.

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