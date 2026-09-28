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Ночной удар по Харькову: КАБ разрушил многоэтажку, 22 человека пострадавших
Вражеский удар пришелся на второй этаж многоквартирного дома.
В ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате атаки пострадали по меньшей мере 22 человека, среди них восемь детей.
По его словам, двое детей госпитализированы после полученных травм.
«12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. 3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили помощь врачей на месте», — говорится в сообщении.
Также Синегубов сообщил о последствиях попадания по жилой застройке.
Вражеский удар пришелся на второй этаж многоквартирного дома. В результате атаки зафиксировано разрушение второго и третьего этажей жилого здания.
Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 28 сентября нанесли удар управляемыми авиабомбами по двум районам Харькова.
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