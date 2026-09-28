Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 2090 окупантів

Окупанти / © Associated Press

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За минулу добу українські захисники ліквідували 2 090 російських військових на фронті.

Про це повідомив Генштаб.

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Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.09.26 склали:

особового складу — близько 1 531 060 (+2 090) осіб

танків — 12 385 (+1)

бойових броньованих машин — 25 450 (+8)

артилерійських систем — 50 477 (+49)

РСЗВ — 2 165 (+2)

засоби ППО — 1 679 (+2)

літаків — 443 (+0)

гелікоптерів — 356

наземних робототехнічних комплексів — 2 774 (+12

БПЛА оперативно–тактичного рівня l — 537 228 (+1 382)

крилаті ракети — 5 118

кораблі / катери — 35

підводні човни — 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 154 735 (+490)

спеціальна техніка — 4 763 (+7)

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за вісім місяців поточного року російська армія втратила 248 тисяч 964 солдати вбитими й тяжкопораненими на полі бою. Україна має відповідне відеопідтвердження для кожного з цих випадків загибелі окупантів.

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