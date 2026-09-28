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Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 2090 окупантів
Російські окупанти зазнали шалених втрат у живій силі та техніці.
За минулу добу українські захисники ліквідували 2 090 російських військових на фронті.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.09.26 склали:
особового складу — близько 1 531 060 (+2 090) осіб
танків — 12 385 (+1)
бойових броньованих машин — 25 450 (+8)
артилерійських систем — 50 477 (+49)
РСЗВ — 2 165 (+2)
засоби ППО — 1 679 (+2)
літаків — 443 (+0)
гелікоптерів — 356
наземних робототехнічних комплексів — 2 774 (+12
БПЛА оперативно–тактичного рівня l — 537 228 (+1 382)
крилаті ракети — 5 118
кораблі / катери — 35
підводні човни — 2 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 154 735 (+490)
спеціальна техніка — 4 763 (+7)
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за вісім місяців поточного року російська армія втратила 248 тисяч 964 солдати вбитими й тяжкопораненими на полі бою. Україна має відповідне відеопідтвердження для кожного з цих випадків загибелі окупантів.