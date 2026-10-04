Ніколи не замовляйте це в індійських ресторанах: добірка сумнівних страв від шефа

Які страви індійської кухні не варто замовляти / © Unsplash

Реклама

Обирати їжу в індійському ресторані буває непросто через велике різноманіття позицій. Але зробити вибір точно стане легше після порад шеф-кухаря Санджая Гура. Співзасновник лондонського ресторану сучасної індійської кухні KOKUM розповів, від яких страв індійської кухні в закладах краще утриматися.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Шеф-кухар назвав страви, які ніколи не варто замовляти в індійських ресторанах

Експерт зазначає, що завжди з пересторогою ставиться до закладів із величезним меню, оскільки жодна кухня не може однаково якісно спеціалізуватися на всьому. Головна проблема великого асортименту полягає в тому, що навряд чи кожній страві приділяють належну увагу та готують її з найсвіжіших інгредієнтів.

Реклама

Кулінар виділив позиції, замовлення яких може розчарувати.

Неоново-червона курка тікка

«Якщо курку тікка подають майже флуоресцентно-червоною, я відчуваю тривожні дзвіночки», — каже шеф-кухар.

За його словами, якісна курка тікка не потребує штучних барвників для привабливості. Курка не повинна мати вигляд такої, яку щедро облили червоним харчовим барвником.

Занадто велике меню

«Коли я бачу багато сторінок страв, що охоплюють усе можливе — від карі, бір’яні та страв на грилі до морепродуктів і регіональних делікатесів, — я стаю настороженим».

Реклама

Для такої кількості страв, аби подавати їх швидко, потрібна величезна кількість заготовок. Краще вибирати заклади, де меню невелике, а якість продуктів точно вища.

Віндалу — найгостріший карі

«Віндалу чомусь стало синонімом прохання „приготуйте мені найгостріше карі, яке тільки можливо“, але це цілковито спотворює саму суть цієї страви», — каже шеф.

Правильний віндалу має поєднувати кислинку, часник, прянощі, глибину смаку та гостроту. Клієнт, який замовляє страву, має відчувати смаки, а не лише гостроту. Кухар додає, що чилі має бути складником смаку, а не покаранням.

Бір’яні

Санджай Гур зазначає, що одразу видно, коли страву приготували неправильно. Бір’яні — не просто рис із ложкою карі, а страва, де м’ясо чи овочі, рис і спеції мають гармоніювати, а під час подачі від страви має одразу йти насичений аромат.

Реклама

Блідий і плаский наан

Традиційний хліб із гарячого тандира не повинен бути ідеально рівним. На ньому мають бути пухирці, обвуглені місця, хрусткі краї та м’яка серединка. Дуже часто цей хліб готують неправильно. Якщо ви бачите блідий і плаский наан, це означає, що вам просто розігріли напівфабрикат, а не спекли хліб.

Чаат

«Я люблю чаат, але це, мабуть, одна з найгірших індійських страв, яку можна замовити, якщо попереду довга дорога додому», — пояснює шеф.

Сенс страви полягає у поєднанні контрастних текстур і смаків в одному укусі: хрусткі й м’які елементи, холодний йогурт, а також солодкі, кислі та гострі соуси. А якщо ви замовляєте доставку цієї страви, хрусткі шматочки почнуть вбирати соуси, і вам приїде зовсім інша страва, позбавлена смаків.

Бхаджі

Якісний бхаджі має бути гарячим, хрустким і легким. Якщо закуска стала важкою, масною та м’якою, це означає, що вона пролежала доволі тривалий час.

Карі з можливістю вибору будь-якого м’яса чи овочів

Коли в меню пропонують обрати до одного й того самого карі курку, ягнятину, креветки або овочі, це викликає запитання щодо технології приготування.

«Це може свідчити про те, що соус уже приготований великою партією, а обраний вами білковий інгредієнт просто додають до нього згодом».

В індійській кухні ключовим є спільне тушкування інгредієнтів зі спеціями та соусом, адже ягнятина віддає соусу зовсім інший смак, ніж курка чи креветки.

Підозріло дешеве карі з ягнятиною

Ягнятина є дорогим інгредієнтом, тому занадто низька ціна страви має насторожити. Якщо карі дешеве, варто задуматися про походження м’яса, його термін придатності та те, що це може бути кілька разів розморожена тушка.

Що можна замовляти в індійських ресторанах

Насамперед, шеф-кухар радить дізнаватися більше про ресторани, куди ви ходите чи де робите замовлення на доставку. Якщо ресторан має фірмову страву, краще замовити саме її.

Також він радить звертати увагу на меню тандиру — курку тікка, панір чи реберця ягняти. Саме ці страви можуть показати вам рівень закладу.

Крім того, шеф обов’язково замовляє справжній бір’яні та прості варіанти дал (наприклад, dal tadka чи dal makhani), адже саме базові страви вимагають терпіння, балансу та майстерності.

Куштуйте регіональні позиції із зазначенням походження рецепта.

Що не варто їсти перед сном

Нагадаємо, якість нашого сну залежить від вечірнього раціону. Надто жирна, кисла, солодка або гостра їжа змушує організм працювати над травленням замість відпочинку. Серед продуктів, від яких варто утриматися перед сном, — помідори, чизбургери, пончики, шоколад, сухофрукти, піца, стейки, солодкі пластівці та чипси.

Ця їжа може провокувати печію, здуття, стрибки цукру чи збуджувати нервову систему через вміст кофеїну.

Водночас засинати з порожнім шлунком також не варто, адже голод може заважати відпочинку. Найкраще обирати легкі та корисні альтернативи: свіжі фрукти, невелику порцію вівсянки чи цілозернового хліба, нежирний йогурт, сир або трав’яний чай.

Новини партнерів

Новини партнерів