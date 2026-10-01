От-от народжувати: Енн Гетевей у прозорому топі показала вагітний живіт

Енн Гетевей / © Getty Images

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Енн Гетевей зазнімкували у Нью-Йорку, коли вона прямувала на знімання «Шоу Дрю Беррімор». Акторка перебуває на останніх термінах вагітності, проте продовжує відвідувати публічні заходи і брати участь у промокампаніях.

Для телевізійного ефіру Енн обрала елегантний чорний аутфіт. Вона одягла прозорий обтислий топ із довгими рукавами, крізь який було добре видно її великий вагітний живіт. Зверху акторка накинула довгу драповану накидку з широкою деталлю, яка відкривала плечі і нагадувала об’ємний комір.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Верх Гетевей поєднала з широкими штанями-палацо. Завдяки вільному крою й довжині до підлоги вони зробили силует ще ефектнішим. Завершували монохромне вбрання чорні босоніжки на підборах.

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На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляр, у вухах — сережки з камінням, а на руках — браслети і каблучки з діамантами. Гетевей зробила зачіску з легкими локонами і макіяж з помадою ягідного відтінку.

Перед фотографами Енн усміхалася, махала рукою і мала чудовий вигляд.

Нагадаємо, Енн Гетевей на прем’єру психологічного трилера «Веріті» у Нью-Йорку одягла чорну сукню Prabal Gurung з мереживним фактурним декором і вишивкою бісером та лелітками.

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