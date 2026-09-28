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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Скоро до пологового: вагітна Енн Гетевей у в’язаному вбранні з торочкою взяла участь у пресконференції

Акторка продемонструвала новий стильний аутфіт у шоколадному відтінку під час промокампанії нового психологічного трилера «Веріті».

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей, якій зовсім скоро народжувати, потрапила під приціл папараці, коли виходила з пресконференції фільму «Веріті» у Нью-Йорку. Акторка, яка виконала у стрічці одну з головних ролей, мала усміхнений вигляд і залюбки позувала фотографам.

Для виходу 43-річна зірка обрала шоколадний в’язаний комплект Cult Gaia, що складався з топа без рукавів із високою горловиною і широких штанів. Вбрання прикрашали фактурний візерунок, асиметричний крій і довга торочка.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Шоколадну гаму Гетевей доповнила контрастною червоною сумкою Rabanne, декорованою металевими елементами. Також на ній були коричневі босоніжки з тонкими ремінцями, чорні сонцезахисні окуляри та золоті прикраси Bulgari — сережки, браслети, годинник і каблучки.

Волосся у зірки було розпущене і прибране від обличчя обідком. У неї був ніжний макіяж та вишнево-шоколадний манікюр і педикюр.

Про фільм:

«Веріті» — екранізація однойменного бестселера Коллін Гувер, знята режисером Майклом Шоволтером. У центрі сюжету — письменниця Ловен Ешлі, роль якої виконала Дакота Джонсон. Через фінансові проблеми вона погоджується завершити серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка після загадкової аварії не може працювати.

Оселившись у будинку Веріті та її чоловіка Джеремі, якого зіграв Джош Гартнетт, Ловен знаходить неопублікований рукопис із моторошними зізнаннями. Відтоді межа між вигадкою і правдою починає поступово стиратися. Енн Гетевей постала у фільмі в образі загадкової письменниці Веріті. В український прокат психологічний трилер вийде 1 жовтня.

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