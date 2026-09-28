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Суп із лосося з овочами: швидкий рецепт корисної страви
Ароматна риба та свіжі овочі — це ідеальний і корисний варіант першої страви для обіду чи вечері.
Цей суп сподобається любителям легких овочевих супів і червоної риби; його можна приготувати всього за 30 хвилин із простих інгредієнтів.
Інгредієнти
- філе лосося
- 400 г
- картопля
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- болгарський перець
- 0,5 шт.
- вода
- 1,5–1,8 л
- вершкове масло
- 2 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- чорний перець у зернах
- 5 шт.
- сіль
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- свіжа зелень (кріп, петрушка)
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Філе лосося помийте та наріжте великими шматками.
Картоплю, цибулю та моркву очистьте.
Картоплю наріжте середніми кубиками, моркву — кільцями, цибулю — дрібними шматочками.
Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте соломкою.
Зелень подрібніть.
У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння, викладіть картоплю і варіть на середньому вогні 10–12 хвилин.
У сковороді на середньому вогні розігрійте вершкове масло, викладіть цибулю, обсмажте до прозорості, потім моркву, болгарський перець, обсмажте до м’якості та перекладіть у каструлю, доведіть до кипіння, опустіть шматочки риби, додайте чорний перець горошком, лавровий лист, посоліть і варіть 6–8 хвилин.
Зніміть із вогню, додайте зелень, накрийте кришкою і дайте супу настоятися 10 хвилин.
Поради:
Рибу можна використовувати будь-яку.