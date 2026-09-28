ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Суп із лосося з овочами: швидкий рецепт корисної страви

Ароматна риба та свіжі овочі — це ідеальний і корисний варіант першої страви для обіду чи вечері.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Суп із лосося з овочами

Суп із лосося з овочами / © Credits

Цей суп сподобається любителям легких овочевих супів і червоної риби; його можна приготувати всього за 30 хвилин із простих інгредієнтів.

Інгредієнти

філе лосося
400 г
картопля
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
болгарський перець
0,5 шт.
вода
1,5–1,8 л
вершкове масло
2 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
чорний перець у зернах
5 шт.
сіль
свіжа зелень (кріп, петрушка)

  1. Філе лосося помийте та наріжте великими шматками.

  2. Картоплю, цибулю та моркву очистьте.

  3. Картоплю наріжте середніми кубиками, моркву — кільцями, цибулю — дрібними шматочками.

  4. Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте соломкою.

  5. Зелень подрібніть.

  6. У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння, викладіть картоплю і варіть на середньому вогні 10–12 хвилин.

  7. У сковороді на середньому вогні розігрійте вершкове масло, викладіть цибулю, обсмажте до прозорості, потім моркву, болгарський перець, обсмажте до м’якості та перекладіть у каструлю, доведіть до кипіння, опустіть шматочки риби, додайте чорний перець горошком, лавровий лист, посоліть і варіть 6–8 хвилин.

  8. Зніміть із вогню, додайте зелень, накрийте кришкою і дайте супу настоятися 10 хвилин.

Поради:

  • Рибу можна використовувати будь-яку.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie