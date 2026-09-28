Суп із лосося з овочами: швидкий рецепт корисної страви

У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння, викладіть картоплю і варіть на середньому вогні 10–12 хвилин.

У сковороді на середньому вогні розігрійте вершкове масло, викладіть цибулю, обсмажте до прозорості, потім моркву, болгарський перець, обсмажте до м’якості та перекладіть у каструлю, доведіть до кипіння, опустіть шматочки риби, додайте чорний перець горошком, лавровий лист, посоліть і варіть 6–8 хвилин.