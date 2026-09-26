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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
2 хв

Вушкварки на зиму: рецепт простої заготівлі з м’яса та сала

Не поспішайте купувати дороге м’ясо для домашньої заготівлі. Смачні вушкварки, чи як їх ще називають вишкварки, можна приготувати з недорогих м’ясних обрізків сала, саме так, як це робили наші бабусі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
4 години
Харчова цінність на 100 г
530 ккал
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Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

На сторінці Recipe for happiness розповіли про традиційні вушкварки чи вишкварки — ситну м’ясну заготівлю, яка чудово підходить для зберігання на зиму. Її секрет простий: достатня кількість сала, повільне томління та правильне зберігання.

Для приготування не знадобляться дорогі шматки свинини. Навпаки, можна взяти найдешевше тонке сало та м’ясні обрізки, бо після тривалого томління вони перетворяться на ароматну домашню заготівлю.

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Інгредієнти

свинина
2,5 кг
сало
1 кг

Сала має бути достатньо, адже під час приготування воно витоплюється у смалець, який покриває м’ясо та допомагає йому зберігатися.

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Приготування

  1. Сало нарізають невеликими шматочками, а м’ясо — більшими.

  2. Усе солять, перчать і додають лавровий лист.

  3. Для томління найкраще взяти старий казан або інший жаростійкий посуд із кришкою.

  4. Спочатку у нього викладають сало, зверху — м’ясо.

  5. Казан накривають і ставлять у духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 3,5 години. Саме повільне томління нагадує старовинний спосіб приготування у печі, коли м’ясо стає ніжним, а сало поступово витоплюється та утворює ароматний смалець.

  6. Після приготування вушкварки добре перемішують.

  7. Гарячу масу розкладають у чисті стерилізовані банки та закочують.

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки — той випадок, коли з простих і недорогих продуктів виходить по-справжньому домашня страва. Головне — не шкодувати сала, дати м’ясу достатньо часу для повільного томління та зберігати готову заготівлю у прохолодному місці.

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