Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 28 вересня — 4 жовтня.

Понеділок, 28 вересня

День, коли ми можемо ніби збоку поглянути на своє життя, що дає змогу реально оцінити ситуацію, яка склалася в ньому. Його події покажуть, наскільки правильно ми живемо: чи рухаємося у правильному напрямку, чи добрі ми чи злі до оточення, чи не вчиняємо вчинків, про які згодом будемо шкодувати.

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Висновки, зроблені в результаті, мають або підтвердити правильність нашого життєвого шляху, або спростувати його — з подальшим виправленням припущених помилок.

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Вівторок, 29 вересня

День, коли ошуканство і підступ можуть чекати на нас буквально на кожному кроці — до того ж, їх можна очікувати як від ворогів, так і від друзів. Негативний вплив на нас можуть чинити навіть — і це особливо прикро — найближчі люди.

Вони в цьому не винні — саме так цього дня діють місячні енергії, але розумна обережність не тільки можлива, а й необхідна. Спілкування з оточенням слід звести до мінімуму, а виходити з дому — лише у разі крайньої необхідності.

Середа, 30 вересня

День, коли важливо звертати увагу на знаки, які траплятимуться на кожному кроці, — вони мають велике значення. Завдяки їм вищі сили дадуть зрозуміти, як вчинити в тій чи тій життєвій ситуації — головне, дослухатися до їхніх порад.

Цей день також сприятливий для аналізу попереднього періоду життя та професійної діяльності — до того ж не має значення, про що йдеться — про досягнення чи про помилки.

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Четвер, 1 жовтня

Найреволюційніший день місячного календаря, протягом якого можуть відбутися кардинальні зміни у всіх сферах життя. Навіть найпасивніші та найледачіші люди в цей час стають активними й рухаються до поставленої мети, не помічаючи перешкод, що виникають на шляху.

У жодному разі не можна нікого обдурювати, особливо це стосується близьких людей: навіть незначна брехня може зрештою перерости у серйозну проблему.

П’ятниця, 2 жовтня

День, коли те, що ми ретельно приховували від оточення або воно від нас, вийде на поверхню. Цього дня можна спілкуватися лише з тими людьми, включаючи друзів і рідних, перед якими немає жодних таємниць, інакше є ризик проговоритися про те, про що ми хотіли б промовчати.

Так само обережними слід бути й щодо чужих таємниць, які можуть стати нам відомі — у жодному разі не можна розголошувати їх.

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Субота-неділя, 3–4 жовтня

23-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, не є найлегшим у місячному календарі, а отже, цей час вимагає обережності. Велика ймовірність не найкращих виявів людської натури — дратівливості, запальності, агресії, які необхідно стримувати хоча б із міркувань самозбереження — щоб не викликати відповідну реакцію, яка може бути в рази сильнішою та неадекватнішою.

Психічну рівновагу бажано зберігати будь-якими способами: спілкуючись із тими, хто нам дорогий — насамперед із дітьми, займаючись улюбленою справою, читаючи хороші книжки та слухаючи класичну музику.

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