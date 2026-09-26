Тіло заховала у пакет: на Волині матір підозрюють у вбивстві власної дитини

Дитина / © pixabay.com

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21-річній мешканці Ковеля оголосили про про підозру в умисному вбивстві власної дитини. За даними слідства, жінка приховувала вагітність.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

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За матеріалами справи, жінка не перебувала під медичним наглядом і не ставала на облік у медзакладах.

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Уночі в одному із сіл Ковельського району вона самостійно народила доношеного хлопчика. Дитина народилася живою та важила 3,35 кг.

Після пологів жінка, за даними прокуратури, позбавила новонародженого життя. Тіло дитини вона помістила до поліетиленового пакета та сховала.

Тепер горе-матері загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпрі засудили чоловіка, який зґвалтував 11-річну вихованку.

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