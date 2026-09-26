Рання менопауза: чому вона може настати до 40 років / © Credits

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Розмови про менопаузу зазвичай стосуються жінок середнього віку, проте для приблизно 1% жінок вона настає до 40 років, а близько 5% переживають менопаузу до 45, про це розповіло видання Psychology Today. Причиною може бути передчасна недостатність яєчників або хірургічне видалення яєчників, зокрема під час лікування певних захворювань.

Коли це відбувається у 20–30 років, жінка може відчувати себе ніби «не у своєму віці», поки подруги планують дітей, будують кар’єру та стосунки, їй доводиться мати справу зі змінами, до яких вона зовсім не була готова.

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Не лише припливи та безсоння

Фізичні прояви ранньої менопаузи можуть бути схожими на ті, що виникають пізніше, на кшталт, порушення сну, втома, труднощі з концентрацією та пам’яттю, припливи, тривожність і зниження настрою.

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Однак психологічний вплив іноді виявляється не менш складним. Жінка може почати сумніватися у собі на роботі, уникати соціального життя чи просто відчувати, що перестала бути схожою на себе.

Окремим переживанням стає втрата фертильності. Особливо якщо менопауза настала до того, як жінка встигла народити дитину чи визначитися, чи хоче вона материнства. Навіть коли діти не були головною життєвою метою, сама втрата можливості вибору може викликати сум, злість, розгубленість або відчуття втрати.

Коли здається, що тебе ніхто не розуміє

Рання менопауза може створювати сильне відчуття ізоляції. Подруги можуть говорити про вагітність, маленьких дітей чи майбутнє сім’ї, тоді як жінка переживає симптоми, які, як їй здавалося, мали з’явитися через десятиліття.

Все це здатне впливати й на самоідентичність. Доводиться несподівано замислюватися про старіння, фертильність і зміни тіла саме у той період, коли людина планувала зовсім інше життя. До того ж симптоми можуть створювати замкнене коло: втома погіршує самопочуття на роботі, це посилює тривогу, тривога заважає спати і наступного дня втома стає ще сильнішою.

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Чи може допомогти КПТ

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) — один із підходів, який може допомогти впоратися з психологічними труднощами, пов’язаними з менопаузою. Її також включено до рекомендацій щодо допомоги під час менопаузи.

КПТ не зупиняє гормональні зміни та не усуває фізичну причину менопаузи. Натомість вона допомагає помітити зв’язок між думками, емоціями та поведінкою і змінити реакції, які посилюють тривогу чи дискомфорт.

Наприклад, приплив під час робочої зустрічі може викликати думку, що всі це помітять і подумають, що ви не справляєтеся. Тривога посилює неприємні відчуття, а згодом людина може почати уникати подібних ситуацій. КПТ допомагає перевірити такі припущення та поступово повернути впевненість.

Водночас терапія не означає «думати позитивно» чи ігнорувати складні почуття. Її мета — навчитися краще справлятися з тим, що не завжди можна контролювати.

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КПТ може включати техніки розслаблення та дихання, стратегії для покращення сну, роботу з тригерами, тривогою, стресом і зниженим настроєм. Вона може застосовуватися разом із медикаментозним лікуванням, зокрема гормональною терапією, а для тих, кому медикаменти не підходять або хто не хоче їх використовувати, може бути немедикаментозним варіантом психологічної підтримки.

Рання менопауза — це не лише фізичні симптоми, вона може торкатися самооцінки, стосунків, планів на майбутнє та відчуття власної ідентичності. Саме тому важливо говорити про неї відкритіше та пам’ятати, що менопауза не має «правильного» віку.

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