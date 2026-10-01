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У білій сукні без рукавів: чарівна княгиня Шарлін відвідала особливий прийом
Княгиня Шарлін та князь Альбер II були присутні на прийомі, що відбувся у мерії Монако у середу, на честь 10-тисячного громадянина Монако.
Ця символічна цифра відображає неймовірне зростання монегаської громади, яка, незважаючи на невелику територію, потроїлася лише за кілька десятиліть.
Прийом проходив у присутності сім'ї юної монегаски Анни, яка народилася в червні минулого року, народження якої дозволило князівству досягти цієї історичної віхи.
Дівчинка стала 10-тисячним мешканцем Монако, що є справжньою віхою в історії країни, яка ніколи раніше не досягала такої кількості мешканців.
Вся сім'я дівчинки була присутня на прийомі, що відбувся в мерії.
Княгиня Шарлін, яка приїхала на прийом у жаккардовій білій сукні міді А-силуету з поясом на талії і без рукавів від Сarolina Herrera з квітковим малюнком і взута в шкіряні туфлі-слінгбеки Jimmy Choo, без вагань взяла маленьку дівчинку на руки, поцілувала крихітні ручки і використала всю свою чарівність, щоб показати, як вона рада зустрічі з нею.
Княжий палац також поділився фотографіями цього заходу в Instagram.
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