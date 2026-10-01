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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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71
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1 хв

У білій сукні без рукавів: чарівна княгиня Шарлін відвідала особливий прийом

Княгиня Шарлін та князь Альбер II були присутні на прийомі, що відбувся у мерії Монако у середу, на честь 10-тисячного громадянина Монако.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Ця символічна цифра відображає неймовірне зростання монегаської громади, яка, незважаючи на невелику територію, потроїлася лише за кілька десятиліть.

Прийом проходив у присутності сім'ї юної монегаски Анни, яка народилася в червні минулого року, народження якої дозволило князівству досягти цієї історичної віхи.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Дівчинка стала 10-тисячним мешканцем Монако, що є справжньою віхою в історії країни, яка ніколи раніше не досягала такої кількості мешканців.

Вся сім'я дівчинки була присутня на прийомі, що відбувся в мерії.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін, яка приїхала на прийом у жаккардовій білій сукні міді А-силуету з поясом на талії і без рукавів від Сarolina Herrera з квітковим малюнком і взута в шкіряні туфлі-слінгбеки Jimmy Choo, без вагань взяла маленьку дівчинку на руки, поцілувала крихітні ручки і використала всю свою чарівність, щоб показати, як вона рада зустрічі з нею.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княжий палац також поділився фотографіями цього заходу в Instagram.

(гортайте фото праворуч)

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