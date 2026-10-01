Як почистити радіатор від пилу за кілька хвилин: простий трюк допоможе заощадити

Як почистити радіатор перед опалювальним сезоном / © pexels.com

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Перед початком опалювального сезону варто очистити радіатори від пилу, який накопичився за місяці простою. Особливо багато бруду може залишатися між ребрами та у важкодоступних місцях, куди складно дістатися звичайною ганчіркою.

Про це повідомило видання Interia.

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Проблема стає особливо помітною після ввімкнення опалення. Нагріте повітря підіймається вгору разом із частинками пилу, які потім поширюються кімнатою. Це позначається на якості повітря та може створювати дискомфорт для людей, схильних до алергії.

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Бруд усередині батареї також може заважати їй нормально віддавати тепло. У результаті радіатору потрібно більше часу, щоб прогріти приміщення до потрібної температури, що може позначитися і на споживанні енергії.

Як прибрати пил із батареї без довгого чищення

Дістатися ганчіркою до вузьких проміжків між ребрами радіатора буває складно. Натомість для очищення можна використати звичайний фен, а щоб пил не розлетівся підлогою, знадобиться великий пакет для сміття.

Його слід прикріпити скотчем під радіатором, після чого ввімкнути фен на сильний потік і спрямувати повітря на батарею зверху. Пил із внутрішніх частин радіатора видуватиметься вниз і потраплятиме безпосередньо до пакета.

Такий спосіб дозволяє очистити ділянки, до яких важко дістатися під час звичайного прибирання. Після видалення пилу тепле повітря може вільніше циркулювати, а радіатор — ефективніше обігрівати кімнату без необхідності підвищувати потужність опалення.

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Процедуру радять провести ще до першого ввімкнення батарей. Надалі її можна повторити, якщо протягом опалювального сезону всередині радіатора знову накопичиться пил.

Нагадаємо, якщо радіатор не гріє після початку опалювального сезону, не поспішайте знову спускати повітря. Є кілька причин, через які гаряча вода може не циркулювати належним чином.

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