Після довічного вироку Зінченку адвокати готують новий хід: що відомо

В’ячеслав Зінченко / © ТСН.ua

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Сторона захисту В’ячеслава Зінченка готується оскаржити рішення Шевченківського районного суду Львова в апеляційній інстанції та заявила про намір надати нові матеріали, які, на їхню думку, спростовують вину обвинуваченого.

Про це повідомила адвокатка Тетяна Мусихіна під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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За її словами, у справі присутні чисельні фальсифікації, а захист у суді першої інстанції був недостатнім. Зокрема, Мусихіна зауважила, що планує надати детальні відеозаписи пересування Зінченка та докази щодо одного зі свідків, які суд першої інстанції відмовився долучити.

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«Я маю надію, що в апеляції зрозуміють, що це справа сфальсифікована повністю, і якось будуть вже ретельно досліджувати докази невинуватості В’ячеслава Зінченка», — заявила Мусихіна.

Вона додала, якщо апеляційний суд не змінить вирок, адвокати оскаржуватимуть його у Верховному Суді, а за потреби — у Європейському суді з прав людини.

Вирок Зінченку за вбивство Ірини Фаріон — останні новини

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Львова оголосили вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон — 20-річному В’ячеславові Зінченку дали довічне.

Донька Ірини Фаріон відреагувала на довічне ув’язнення В’ячеслава Зінченка та розповіла, що зробить із 5 мільйонами гривень компенсації.

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Раніше ми писали, перед оголошенням вироку біля будівлі суду зібралися декілька десятків людей, вулицю перекрито, посилено заходи безпеки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з картонками, на яких написано: «Довічно».

Варто нагадати, що мовознавицю Ірину Фаріон поранили 19 липня 2024 року у Львові пострілом у голову на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня пізно ввечері вона померла внаслідок цього.

Згодом у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився В’ячеслав Зінченко з Дніпра. Сам хлопець на одному із засідань суду заявив, що не визнає своєї провини.

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