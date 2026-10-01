Головний комуніст РФ заявив про підготовку до "великої війни" та назвав дату

Геннадій Зюганов / © Associated Press

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Лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росія нібито перебуває на порозі «великої війни», а європейські країни можуть перейти до «гарячого наступу» у 2029–2030 роках. Про це політик країни-терористки сказав 1 жовтня у їхньому парламенті.

Що заявив Зюганов

Виступаючи перед депутатами, він пов’язав можливість тривалого воєнного протистояння зі станом російської економіки та обсягом ресурсів, якими володіє країна.

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За словами лідера КПРФ, Росія нібито має змінити фінансово-економічний курс, оскільки майбутня війна може бути затяжною.

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«Щоб перемагати у великій і довгій війні, треба пам’ятати, що це війна на виснаження і переможуть у ній ті, у кого вищий потенціал. Ті, хто оголосив війну нам, російському світу, мають фінансово-економічний потенціал удесятеро вищий», — заявив Зюганов.

Також лідер КПРФ заявив, що міжнародна система нібито зруйнована, а Росія перебуває на порозі масштабного воєнного конфлікту.

«Виповнюється рівно 80 років, як у Нюрнберзі всім злочинцям було винесено дуже жорстке покарання. Одних повісили, других посадили, але ті, хто оголосив нам війну, не заспокоїлися. І ми повинні усвідомлювати, що у нас на порозі велика війна», — сказав політик.

Після цього Зюганов звинуватив європейські країни в нібито прагненні отримати доступ до російських природних ресурсів. За його версією, Європа раніше «пограбувала» країни Азії, Африки та Латинської Америки, а тепер зацікавилася ресурсами Росії.

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У своїй промові Зюганов заявив, що війна нібито проходить кілька етапів: «очорнення», «ослаблення» та наступ. За його словами, європейські держави вже готують фінальну фазу протистояння.

«Ось зараз гарячий наступ вони запланували на 29–30 рік», — сказав лідер КПРФ.

Подібні заяви звучали раніше

Російські представники вже неодноразово називали 2029–2030 роки можливим періодом загострення відносин між Росією та НАТО.

У вересні керівниця російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Юлія Жданова заявила, що країни Альянсу нібито планують перевести протистояння з Росією у «гарячу фазу» не пізніше 2029–2030 років.

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Про підготовку до війни з країнами ЄС до 2030 року також говорив наближений до Путіна директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. У своїх заявах він посилався на «європейські плани переозброєння та підвищення оборонної готовності».

Такими заявами росіяни можуть намагатися змістити акценти та підготувати «виправдання» перед ймовірним вторгненням, адже європейські посадовці та військові неодноразово попереджали, що Росія може відновити військовий потенціал для нового нападу на країни НАТО до 2029 року або навіть раніше. Зокрема, командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг заявляв, що Альянс має бути готовим до можливого нападу РФ у цей період.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія готується до тривалого протистояння із Заходом. За оцінками розвідки, Кремль намагається діяти в так званій «сірій зоні», щоб уникати прямої військової відповіді з боку Альянсу.

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