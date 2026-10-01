Главный коммунист РФ заявил о подготовке к "Великой войне" и назвал дату

Геннадий Зюганов / © Associated Press

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия якобы находится на пороге большой войны, а европейские страны могут перейти к горячему наступлению в 2029-2030 годах. Об этом политик страны-террористки сказал 1 октября в их парламенте.

Что заявил Зюганов

Выступая перед депутатами, он увязал возможность длительного военного противостояния с состоянием российской экономики и объемом ресурсов, которыми располагает страна.

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По словам лидера КПРФ, Россия якобы должна изменить финансово-экономический курс, поскольку грядущая война может быть затяжной.

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«Чтобы побеждать в большой и долгой войне, нужно помнить, что это война на истощение и победят в ней те, у кого более высокий потенциал. Те, кто объявил войну нам, российскому миру, имеют финансово-экономический потенциал в десять раз выше», — заявил Зюганов.

Также лидер КПРФ заявил, что международная система якобы разрушена, а Россия находится на пороге масштабного военного конфликта.

«Выполняется ровно 80 лет, когда в Нюрнберге всем преступникам было вынесено очень жесткое наказание. Одних повесили, других посадили, но объявившие нам войну не успокоились. И мы должны отдавать себе отчет, что у нас на пороге большая война», — сказал политик.

После этого Зюганов обвинил европейские страны в якобы стремлении получить доступ к российским природным ресурсам. По его версии, Европа ранее "ограбила" страны Азии, Африки и Латинской Америки, а теперь заинтересовалась ресурсами России.

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В своей речи Зюганов заявил, что война проходит несколько этапов: «очернение», «ослабление» и наступление. По его словам, европейские государства уже готовят финальную фазу противостояния.

"Вот сейчас горячее наступление они запланировали на 29-30 год", - сказал лидер КПРФ.

Подобные заявления звучали раньше

Российские представители уже неоднократно называли в 2029-2030 годах возможным периодом обострения отношений между Россией и НАТО.

В сентябре глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны Альянса якобы планируют перевести противостояние с Россией в «горячую фазу» не позднее 2029–2030 годов.

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О подготовке к войне со странами ЕС к 2030 году также говорил приближенный к Путину директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В своих заявлениях он ссылался на «европейские планы по перевооружению и повышению оборонной готовности».

Такими заявлениями россияне могут пытаться сместить акценты и подготовить «оправдание» перед предполагаемым вторжением, ведь европейские чиновники и военные неоднократно предупреждали, что Россия может восстановить военный потенциал для нового нападения на страны НАТО до 2029 года или даже раньше. В частности, командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг заявлял, что Альянс должен быть готов к возможному нападению РФ в этот период .

Напомним, ранее мы писали, что Россия готовится к длительному противостоянию с Западом . По оценкам разведки, Кремль пытается действовать в так называемой серой зоне, чтобы избегать прямого военного ответа со стороны Альянса.

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