Сколько соли нужно для квашения капусты, чтобы она была хрустящей целую зиму: точные пропорции

Сколько соли добавлять на разное количество капусты / © Фото из открытых источников

Реклама

Чтобы квашеная капуста оставалась хрустящей, сочной и вкусной на протяжении всей зимы, важно правильно рассчитать количество соли. Если ее будет мало, капуста может размякнуть, а излишек сделает заготовку слишком соленой и замедлит брожение. Специалисты CSU Extension рекомендуют ориентироваться на вес овощей и соблюдать проверенные пропорции.

Сколько соли добавлять на разное количество капусты

Для классического квашения обычно берут 20-25 г соли на 1 кг нашинкованной капусты. Лучше взвешивать ингредиент на кухонных весах, ведь количество соли в ложке зависит от размера кристаллов.

Реклама

Точные пропорции для домашних заготовок:

Реклама

на 1 кг капусты — 20-25 г соли;

на 2 кг — 40-50 г;

на 3 кг — 60-75 г;

на 5 кг — 100-125 г;

на 10 кг — 200-250 г.

Для квашения используйте обычную пищевую соль без йода и ароматических добавок. Самое важное — не уменьшать ее количество наугад, ведь соль влияет на процесс ферментации, вкус и текстуру готовой капусты.

Как правильно квасить капусту, чтобы она хрустела

Выбирайте плотные, сочные кочаны поздних сортов. Снимите верхние листья, тонко нашинкуйте капусту, добавьте отмеренную соль и тщательно перемешайте. Слегка помните овощи руками, чтобы они пустили сок, затем плотно утрамбуйте в чистую стеклянную банку или другую пригодную для ферментации емкость.

Капуста должна быть полностью покрыта собственным соком. Если жидкости недостаточно, можно долить рассол, приготовленный из 20-25 г соли на 1 литр воды. Сверху овощи следует прижать чистым грузом, чтобы они не всплывали на поверхность.

Во время активного брожения держите емкость при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Когда капуста приобретет приятный кислый вкус, перенесите ее в холодное место — лучше при температуре около 0–4 °C. Именно прохлада помогает замедлить ферментацию и дольше сохранять хрупкость.

Реклама

Что поможет сохранить квашеную капусту до весны

Не используйте вялые, поврежденные или подгнившие кочаны. Следите, чтобы капуста оставалась под рассолом, а емкость и кухонные принадлежности были чистыми. Для продолжительного хранения подойдут холодильник или холодный погреб со стабильной температурой.

Если капуста стала скользкой, имеет неприятный гнилостный запах или на ней появилась плесень, не пробуйте ее. Правильное количество соли, достаточное количество рассола и холодное хранение — основные условия, которые помогут получить вкусную и хрустящую квашеную капусту на всю зиму.

Новости партнеров

Новости партнеров