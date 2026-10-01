Добавьте это в барабан: простое средство вернет полотенцам мягкость

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки / © Freepik

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Со временем даже качественные полотенца могут стать жесткими, хуже впитывать воду и утратить прежнюю пушистость. Причиной часто становятся остатки моющих средств и кондиционера, которые постепенно накапливаются в волокнах ткани. Впрочем, вернуть полотенцам мягкость можно с помощью простого средства.

Об этом сообщило издание Express.

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Для этого рекомендуют использовать кристаллы соды. Их можно добавлять прямо в барабан стиральной машины — это средство помогает растворить скопления мыла, кондиционера и жиров в волокнах.

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Кристаллы соды обладают выраженными щелочными свойствами, поэтому их используют для различных бытовых нужд. При стирке полотенец они помогают тщательнее очистить ткань, благодаря чему она становится мягче и лучше впитывает влагу.

Как стирать полотенца

Автор лайфхака советует стирать полотенца отдельно от одежды и постельного белья. Во время стирки вещи могут оставлять ворс, который затем оседает на полотенцах.

Перед запуском стиральной машины необходимо насыпать мерную ложку кристаллов соды непосредственно в барабан и добавить обычное средство для стирки. При этом от кондиционера для белья рекомендуется отказаться: он может оставлять на волокнах налет, из-за которого полотенца со временем становятся менее пушистыми и хуже впитывают воду.

Автор метода стирает полотенца при температуре 60 °C, а после основного цикла включает дополнительное полоскание. Оно помогает удалить остатки моющего средства с ткани.

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После стирки полотенца можно высушить на свежем воздухе. Если такой возможности нет, их рекомендуется развесить на сушилке в хорошо проветриваемом помещении или рядом с осушителем воздуха.

Раньше для смягчения полотенец часто советовали использовать белый уксус. Его кислотность также помогает удалять остатки моющих средств, однако кристаллы соды могут стать альтернативой для тех, кто не хочет использовать уксус при стирке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вернуть простыням и пододеяльникам мягкость с помощью обычного средства, которое есть на многих кухнях.

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