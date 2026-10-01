Додайте це до барабана: простий засіб поверне рушникам м’якість

Як зробити рушники м’якими та пухнастими після прання / © Freepik

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З часом навіть якісні рушники можуть стати жорсткими, гірше вбирати воду та втратити колишню пухнастість. Причиною часто стають залишки мийних засобів і кондиціонера, які поступово накопичуються у волокнах тканини. Втім, повернути рушникам м’якість можна за допомогою простого засобу.

Про це повідомило видання Express.

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Для цього радять використовувати кристали соди. Їх можна додавати безпосередньо до барабана пральної машини — засіб допомагає розчинити накопичення мила, кондиціонера та жирів у волокнах.

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Кристали соди мають виражені лужні властивості, тому їх використовують для різних побутових потреб. Під час прання рушників вони допомагають ретельніше очистити тканину, завдяки чому вона стає м’якшою та краще вбирає вологу.

Як прати рушники

Авторка лайфхаку радить прати рушники окремо від одягу та постільної білизни. Речі під час прання можуть залишати ворс, який потім осідає на рушниках.

Перед запуском пральної машини потрібно насипати мірну ложку кристалів соди безпосередньо до барабана та додати звичайний засіб для прання. Водночас від кондиціонера для білизни радять відмовитися: він може залишати на волокнах наліт, через який рушники з часом стають менш пухнастими та гірше вбирають воду.

Рушники авторка методу пере за температури 60 °C, а після основного циклу вмикає додаткове полоскання. Воно допомагає видалити залишки мийного засобу з тканини.

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Після прання рушники можна висушити на свіжому повітрі. Якщо такої можливості немає, їх радять розвісити на сушарці у добре провітрюваному приміщенні або поруч з осушувачем повітря.

Раніше для пом’якшення рушників часто радили використовувати білий оцет. Його кислотність також допомагає видаляти залишки мийних засобів, однак кристали соди можуть стати альтернативою для тих, хто не хоче використовувати оцет під час прання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як повернути простирадлам і підковдрам м’якість можна за допомогою звичайного засобу, який є на багатьох кухнях.

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