Скільки солі треба для квашення капусти, щоб вона була хрумкою цілу зиму: точні пропорції

Скільки солі додавати на різну кількість капусти / © Фото з відкритих джерел

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Щоб квашена капуста залишалася хрумкою, соковитою та смачною протягом усієї зими, важливо правильно розрахувати кількість солі. Якщо її буде замало, капуста може розм’якнути, а надлишок зробить заготівлю надто солоною та сповільнить бродіння. Фахівці CSU Extension рекомендують орієнтуватися на вагу овочів і дотримуватися перевірених пропорцій.

Скільки солі додавати на різну кількість капусти

Для класичного квашення зазвичай беруть 20–25 г солі на 1 кг нашаткованої капусти. Найкраще зважувати інгредієнт на кухонних вагах, адже кількість солі в ложці залежить від розміру кристалів.

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Точні пропорції для домашніх заготівель:

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на 1 кг капусти — 20–25 г солі;

на 2 кг — 40–50 г;

на 3 кг — 60–75 г;

на 5 кг — 100–125 г;

на 10 кг — 200–250 г.

Для квашення використовуйте звичайну харчову сіль без йоду та ароматичних добавок. Найважливіше — не зменшувати її кількість навмання, адже сіль впливає на процес ферментації, смак і текстуру готової капусти.

Як правильно квасити капусту, щоб вона хрумтіла

Вибирайте щільні, соковиті качани пізніх сортів. Зніміть верхнє листя, тонко нашаткуйте капусту, додайте відміряну сіль і ретельно перемішайте. Злегка помніть овочі руками, щоб вони пустили сік, а потім щільно утрамбуйте в чисту скляну банку або іншу придатну для ферментації ємність.

Капуста має бути повністю покрита власним соком. Якщо рідини недостатньо, можна долити розсіл, приготований із 20–25 г солі на 1 літр води. Зверху овочі варто притиснути чистим вантажем, щоб вони не спливали на поверхню.

Під час активного бродіння тримайте ємність за кімнатної температури, подалі від прямих сонячних променів. Коли капуста набуде приємного кислого смаку, перенесіть її в холодне місце — найкраще за температури близько 0–4 °C. Саме прохолода допомагає сповільнити ферментацію та довше зберігати хрумкість.

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Що допоможе зберегти квашену капусту до весни

Не використовуйте мляві, пошкоджені чи підгнилі качани. Стежте, щоб капуста залишалася під розсолом, а ємність і кухонне приладдя були чистими. Для тривалого зберігання підійдуть холодильник або холодний погріб зі стабільною температурою.

Якщо капуста стала слизькою, має неприємний гнильний запах або на ній з’явилася пліснява, не куштуйте її. Правильна кількість солі, достатня кількість розсолу та холодне зберігання — основні умови, які допоможуть отримати смачну й хрумку квашену капусту на всю зиму.

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