Не чекайте морозів: за якої температури кімнатні рослини вже потрібно заносити з вулиці

Деякі садові рослини у контейнерах треба заносити у приміщення ще до настання заморозків / © Фото з відкритих джерел

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З настанням осені власникам садових вазонів доводиться вирішувати, коли саме переносити теплолюбні рослини до приміщення. Занадто ранній переїзд теж небажаний, однак чекати перших заморозків для багатьох видів уже небезпечно.

Про це пише Real Simple із посиланням на фахівців із рослин.

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Коли вазони вже не можна залишати надворі

Загальне правило досить просте: коли нічна температура починає опускатися нижче 16°C, варто готувати рослини до переїзду. Але універсальної позначки немає — різні види мають різну стійкість до холоду.

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Тропічні рослини, зокрема монстери та філодендрони, чутливі до прохолодних ночей. Власниця Plantrums Меган Брейм радить заносити їх до приміщення, коли температура вночі стабільно опускається нижче 16°C, тоді як засновник застосунку My Cozy Plant Джон Чо називає критичною для таких рослин температуру 10–13°C.

Осінні багаторічники значно витриваліші. Хризантеми, айстри, золотушник та очиток Autumn Joy можуть переносити температуру близько 4°C.

«Сукуленти та алое можуть залишатися надворі довше, оскільки вони звикли до холодних пустельних ночей», — пояснює Меган Брейм.

Водночас навіть сукулентам уже потрібен захист, коли ночі стабільно тримаються на рівні 4°C або нижче і надворі волого. Поєднання низької температури та вологи може стати для них небезпечнішим, ніж просто холод.

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До рослин, які фахівці радять переносити до приміщення з початком похолодання, належать:

Фікус ліровидний

Потос

Монстери

Герані

Цитрусові дерева, вирощені в контейнерах, наприклад лимонні

Важлива не лише температура

Холод — не єдиний фактор, який може зашкодити рослинам. Джон Чо радить враховувати також вітер і вологість повітря, адже сухе повітря та сильні пориви вітру прискорюють втрату вологи листям.

За його правилом, коли швидкість вітру перевищує 24 км/год або вологість опускається нижче 50%, до прогнозованої температури варто додати запас безпеки 3°C.

Наприклад, якщо монстера погано переносить температуру нижче 10°C, а прогноз показує 12°C і вітер 24 км/год, залишати її надворі експерт не радить. За таких умов рослина може постраждати від вітру навіть без заморозків.

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Тож орієнтуватися восени варто не лише на показники термометра. Стійкість конкретної рослини, вологість і сила вітру разом визначають, коли для неї настає час повертатися до дому.

Осінні вазони та підготовка рослин до холодів — останні поради

З першими прохолодними ночами особливо важливо стежити за рослинами, які влітку стояли на балконах і просто неба. Частину популярних вазонів потрібно занести з балкона вже восени, адже вони погано переносять різке падіння температури. Водночас переносити їх варто обережно, щоб не створити додатковий стрес.

Поки теплолюбні рослини переміщуються в приміщення, холодостійкі види можуть ще прикрашати подвір’я та балкони. Для осені добре підходять квіткові композиції до перших морозів — хризантеми, айстри, братки та деякі багаторічники здатні зберігати декоративність навіть у прохолодну погоду.

Осінь фактично розділяє контейнерний сад на дві групи: теплолюбні вазони, яким уже потрібен захист у приміщенні, та витривалі рослини, здатні пережити ще не одну холодну ніч просто неба.

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