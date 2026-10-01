Трамп заявив, що Зеленський відмовився від «дуже потужних боєприпасів»: яка причина

Трамп в інтерв’ю TIME розповів, чому Зеленський не взяв «потужні боєприпаси» від США / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито не брав частину американського озброєння, бо Україна не мала авіації та інших засобів для його застосування.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю журналу TIME.

Реклама

«У нас багато зброї. Знаєте, ми запасалися нею останні шість місяців. Байден передав Україні величезну кількість боєприпасів. Набагато більше, ніж ми витратили, і… але ми у чудовій формі. І ми у чудовій формі, але ми також зараз накопичуємо великі запаси та виробляємо… і ми їх зберігаємо. Знаєте, ми передамо це іншим нашим союзникам», — сказав Трамп.

Реклама

Він стверджує, що Україна була змушена відмовитися від «деяких потужних» американських боєприпасів через відсутність необхідного обладнання для їхнього застосування.

«Є боєприпаси, які президент Зеленський не брав, але це дуже потужні боєприпаси. Він не брав, бо в нього не було літаків та інших речей, необхідних для цих боєприпасів», — каже Трамп.

Також президент США відповів на запитання журналістів про звіт Пентагону щодо нестачі зброї. Документ він назвав «здебільшого фейком», хоча визнав, що запасів окремих видів боєприпасів «трохи менше», ніж інших.

Нагадаємо, Дональд Трамп знову звинуватив Україну в проблемах із дизелем.

Реклама

Новини партнерів