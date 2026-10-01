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Маск повертається до команди Трампа: у Пентагоні йому доручили проєкт про війни майбутнього
Ілон Маск разом із засновником Anduril Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників Ньютом Гінгрічем очолить 120-денне дослідження Пентагону про зброю й технології майбутніх воєн.
Американський мільярдер Ілон Маск отримав нову офіційну роль у співпраці з адміністрацією Дональда Трампа — цього разу в Пентагоні.
Про це пише Axios
Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про запуск Project Meridian — 120-денного дослідження майбутнього війни, яке очолять Маск, засновник оборонної компанії Anduril Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч.
Для Маска це перша офіційна консультативна роль в адміністрації Трампа після його гучного конфлікту з президентом США минулого року та відходу з DOGE. Згодом Маск і Трамп відновили відносини.
За словами Гегсета, Project Meridian має визначити, які сфери війни США повинні опанувати та які технології необхідно розробити, щоб зберегти військову перевагу в майбутньому.
Йдеться не про написання нової військової стратегії, а про пошук конкретних систем і озброєнь, які можуть знадобитися американським військовим через десятиліття. Палмер Лакі заявив Axios, що учасники проєкту мають думати не лише про війни, які вже тривають, а й про конфлікти 2030, 2050 і навіть 2100 років — і про те, що США повинні створювати вже зараз, щоб їх уникнути або мати перевагу.
До роботи також долучиться технологічний керівник Пентагону Еміль Майкл.
Окремий нюанс полягає в тому, що компанії Маска і Лакі вже мають великі контракти з Пентагоном. SpaceX забезпечує значну частину американських запусків у сфері національної безпеки, а Anduril постачає системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та автономні бойові системи.
Project Meridian має представити підсумки за 120 днів. Очікується як відкрита частина звіту, так і секретний додаток.
Паралельно Гегсет оголосив про створення окремого чотиризіркового командування, яке зосередиться на автономних і роботизованих системах та безпілотній війні.
Нагадаємо, що раніше Ілон Маск отримав одну з найвищих державних нагород України: указ Зеленського