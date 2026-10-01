ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Час на прочитання
2 хв

Маск повертається до команди Трампа: у Пентагоні йому доручили проєкт про війни майбутнього

Ілон Маск разом із засновником Anduril Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників Ньютом Гінгрічем очолить 120-денне дослідження Пентагону про зброю й технології майбутніх воєн.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ілон Маск

Ілон Маск / © Associated Press

Американський мільярдер Ілон Маск отримав нову офіційну роль у співпраці з адміністрацією Дональда Трампа — цього разу в Пентагоні.

Про це пише Axios

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про запуск Project Meridian — 120-денного дослідження майбутнього війни, яке очолять Маск, засновник оборонної компанії Anduril Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч.

Для Маска це перша офіційна консультативна роль в адміністрації Трампа після його гучного конфлікту з президентом США минулого року та відходу з DOGE. Згодом Маск і Трамп відновили відносини.

За словами Гегсета, Project Meridian має визначити, які сфери війни США повинні опанувати та які технології необхідно розробити, щоб зберегти військову перевагу в майбутньому.

Йдеться не про написання нової військової стратегії, а про пошук конкретних систем і озброєнь, які можуть знадобитися американським військовим через десятиліття. Палмер Лакі заявив Axios, що учасники проєкту мають думати не лише про війни, які вже тривають, а й про конфлікти 2030, 2050 і навіть 2100 років — і про те, що США повинні створювати вже зараз, щоб їх уникнути або мати перевагу.

До роботи також долучиться технологічний керівник Пентагону Еміль Майкл.

Окремий нюанс полягає в тому, що компанії Маска і Лакі вже мають великі контракти з Пентагоном. SpaceX забезпечує значну частину американських запусків у сфері національної безпеки, а Anduril постачає системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та автономні бойові системи.

Project Meridian має представити підсумки за 120 днів. Очікується як відкрита частина звіту, так і секретний додаток.

Паралельно Гегсет оголосив про створення окремого чотиризіркового командування, яке зосередиться на автономних і роботизованих системах та безпілотній війні.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск отримав одну з найвищих державних нагород України: указ Зеленського

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie