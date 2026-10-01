Маск возвращается в команду Трампа: в Пентагоне ему поручили проект о войнах будущего

Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск получил новую официальную роль в сотрудничестве с администрацией Дональда Трампа – на этот раз в Пентагоне.

Об этом пишет Axios

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Министр обороны США Пит Гегсет объявил о запуске Project Meridian - 120-дневного исследования предстоящей войны, которое возглавят Маск, основатель оборонной компании Anduril Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

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Для Маска это первая официальная консультативная роль в администрации Трампа после его громкого конфликта с президентом США в прошлом году и ухода из DOGE. Впоследствии Маск и Трамп возобновили отношения.

По словам Гегсета, Project Meridian должен определить, какие сферы войны США должны овладеть и какие технологии необходимо разработать, чтобы сохранить военное преимущество в будущем.

Речь идет не о написании новой военной стратегии, а о поиске конкретных систем и вооружений, которые могут понадобиться американским военным спустя десятилетия. Палмер Лаки заявил Axios, что участники проекта должны думать не только о продолжающихся войнах, но и о конфликтах 2030, 2050 и даже 2100 годов — и о том, что США должны создавать уже сейчас, чтобы их избежать или иметь преимущество.

К работе также присоединится технологический руководитель Пентагона Эмиль Майкл.

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Отдельный нюанс заключается в том, что у компаний Маска и Лаки уже есть большие контракты с Пентагоном. SpaceX обеспечивает значительную часть американских запусков в сфере национальной безопасности, а Anduril поставляет радиоэлектронные системы борьбы, перехватчики, ракетные двигатели и автономные боевые системы.

Project Meridian представить итоги за 120 дней. Ожидается как открытая часть отчета, так и секретное приложение.

Параллельно Гегсет объявил о создании отдельного четырехзвездочного командования, которое будет сосредоточено на автономных и роботизированных системах и беспилотной войне.

Напомним, что ранее Илон Маск получил одну из самых высоких государственных наград Украины : указ Зеленского

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