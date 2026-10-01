Трамп знову звинуватив Україну в проблемах із дизелем: що сказав про удари по НПЗ РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знову пов’язав проблеми на ринку дизельного пального з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.

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За словами Трампа, саме події в Росії, а не війна на Близькому Сході, мають найбільший вплив на ситуацію з дизелем.

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"Дизель значно більше постраждав не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії", — заявив президент США.

Він зазначив, що російські НПЗ, які виробляють дизельне пальне, виводять із ладу "доволі тривожними темпами".

Трамп також стверджує, що без ударів по російських нафтопереробних потужностях нинішньої проблеми з дизелем могло б не бути.

"Те, що відбувається в Росії через Україну, насправді стало найбільшою проблемою для дизеля", — сказав він.

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Раніше Трамп уже закликав Україну припинити удари по російських НПЗ, пов’язуючи їх із ситуацією на світовому паливному ринку.

Під час цього ж спілкування з журналістами президент США прогнозував зниження цін і водночас заявив, що в разі приходу демократів до влади вони, на його думку, можуть знову різко зрости. Це була політична оцінка самого Трампа.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп оцінив наслідки ударів України по російських НПЗ, заявивши про серйозний вплив на РФ.

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