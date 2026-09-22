Трамп зробив заяву про удари України по НПЗ Росії: що його непокоїть

Дональд Трамп / © Associated Press

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Удари України по російських нафтопереробних заводах і паливних об’єктах суттєво зашкодили РФ і призвели до відчутного здорожчання дизельного пального.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.

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Відповідаючи на запитання журналістів про ефективність атак на російські НПЗ, американський президент підтвердив серйозну шкоду для РФ. Водночас він наголосив на побічних економічних наслідках для ринку пального.

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«Це також серйозно вдарило по ціні на дизельне пальне — вона досить суттєво зросла, але ми ще поговоримо про це. Але по Росії це, безумовно, вдарило дуже серйозно», — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, де ввечері 22 вересня зустрівся з Дональдом Трампом. Лідери обговорять безпеку, посилення ППО та можливе енергетичне перемир’я.

Раніше ми писали, що в ніч проти 22 вересня безпілотники атакували Самарську область РФ, через що спалахнув нафтопереробний завод. У Генштабі ЗСУ підтвердили влучання по Куйбишевському НПЗ, а також напередодні — по об’єкту «Башнефть-УНПЗ».

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