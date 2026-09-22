Трамп заявив Зеленському, що Путін хоче завершити війну

Дональд Трамп і Володимир Зеленський на сьогоднішній зустрічі, 22 вересня / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не проти ще раз зустрітися з диктатором Путіним для завершення війни в Україні.

Про це глава Білого дому сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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На думку американського президента, Володимир Путін «готовий зустрітися» з ним, щоб обговорити припинення війни в Україні.

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«Він готовий зустрітися. Він готовий. Він каже, що хотів би побачити кінець війни. Я думаю, що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася. Якщо чесно, час настав, багато людей гине, а вони цього не хочуть», — сказав Трамп.

Він висловив упевненість, що і Володимир Зеленський, і диктатор Путін прагнуть припинення бойових дій: «І Путін, і Зеленський хочуть, щоб війна закінчилася».

Також Дональд Трамп заявив, що розраховує провести ще одну зустріч з Путіним.

«У нас уже була зустріч на Алясці. Я думаю, ми проведемо ще одну», — заявив він.

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Водночас президент США не впевнений, чи буде Путін на саміті G20 у Маямі.

Крім того, Трамп похвалив українських захисників, заявивши, що вони — дуже хороші бійці і «можуть пишатися собою».

Нагадаємо, президент України Зеленський раніше заявив Deutsche Welle, що хоче поїхати на саміт G20 у Маямі для зустрічі з Путіним. Незрозуміло, чи погодиться Путін зустрітися з Зеленським.

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