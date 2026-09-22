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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп заявив Зеленському, що Путін хоче завершити війну

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп запевнив, що «час для закінчення війни настав».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Дональд Трамп і Володимир Зеленський на сьогоднішній зустрічі, 22 вересня

Дональд Трамп і Володимир Зеленський на сьогоднішній зустрічі, 22 вересня / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не проти ще раз зустрітися з диктатором Путіним для завершення війни в Україні.

Про це глава Білого дому сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

На думку американського президента, Володимир Путін «готовий зустрітися» з ним, щоб обговорити припинення війни в Україні.

«Він готовий зустрітися. Він готовий. Він каже, що хотів би побачити кінець війни. Я думаю, що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася. Якщо чесно, час настав, багато людей гине, а вони цього не хочуть», — сказав Трамп.

Він висловив упевненість, що і Володимир Зеленський, і диктатор Путін прагнуть припинення бойових дій: «І Путін, і Зеленський хочуть, щоб війна закінчилася».

Також Дональд Трамп заявив, що розраховує провести ще одну зустріч з Путіним.

«У нас уже була зустріч на Алясці. Я думаю, ми проведемо ще одну», — заявив він.

Водночас президент США не впевнений, чи буде Путін на саміті G20 у Маямі.

Крім того, Трамп похвалив українських захисників, заявивши, що вони — дуже хороші бійці і «можуть пишатися собою».

Нагадаємо, президент України Зеленський раніше заявив Deutsche Welle, що хоче поїхати на саміт G20 у Маямі для зустрічі з Путіним. Незрозуміло, чи погодиться Путін зустрітися з Зеленським.

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