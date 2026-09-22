Ольга Сумська зізналася, які уколи краси робить у 60 років: "Дуже задоволена"

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

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60-річна українська акторка Ольга Сумська розкрила, які процедури робить у косметолога та завдяки чому підтримує свіжість шкіри.

Артистка не приховує свого віку. Водночас вона продовжує отримувати компліменти щодо своєї зовнішності. Сумська не прагне кардинально змінювати риси обличчя. Натомість у її beauty-арсеналі є процедури, спрямовані на догляд за шкірою. Однією з них акторка особливо задоволена. Йдеться про ін’єкційну процедуру на основі гіалуронової кислоти.

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«Уже декілька років роблю процедуру Profhilo, дуже задоволена. Увага: остерігайтесь підробок, звертайтесь до професіоналів», — поділилася знаменитість.

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Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Profhilo застосовують для інтенсивного зволоження та покращення якості шкіри. Препарат містить дві форми гіалуронової кислоти, які мають різні властивості. Одна з них спрямована на зволоження, а інша стимулює природні процеси в шкірі. Після процедури Сумська також показала себе своїм підписникам.

Водночас у догляді акторки є принципова позиція щодо ботоксу. Від цієї процедури вона відмовилася, оскільки для неї важливо зберігати природну міміку.

«Для акторів міміка — головне», — пояснювала Сумська свій вибір.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Серед інших процедур, які обирає знаменитість — RF-ліфтинг, спрямований на підтяжку шкіри за допомогою радіохвиль, а також апаратний догляд Glow Solution. Останній передбачає легкий кислотний пілінг та зволоження шкіри.

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Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська несподівано стала брюнеткою з коротким волоссям і шокувала, як змінилася до невпізнання.

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