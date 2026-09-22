Наталія Валевська вперше після складної операції вийшла на зв'язок і зробила заяву про свій стан

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

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Українська співачка Наталія Валевська вперше після складної операції вийшла на зв’язок і розкрила подробиці про свій стан.

Артистці довелося перенести хірургічне вручання. Знаменитості зробили операцію на голосових зв’язках. Співачка на проєкті «ЖВЛ представляє» говорить, що сильно занедужала. Попри свій стан, артистка не стала скасовувати концерт і поїхала виступати. Однак це призвело до того, що у Наталії Валевської стався крововилив та відшарування краю голосової зв’язки.

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На жаль, це не лікується. Тож, лікарка наполягла на хірургічному втручанні. Зараз Наталія Валевська відновлюється. Виконавиці вже дозволили говорити, щоправда, не більше години на добу. Співачці зараз вкрай необхідно берегти голос. Після операції артистка також не стала відсиджуватися вдома, а вирішила цей час присвятити собі — вирушила у подорож Європою.

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Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

«Говорю лише шостий день. Я ще обмежена в говорінні, це можливо лише годину на день. Ще не можна після операції говорити багато, треба берегти свій голос. Я захворіла на дуже сильний вірус і поїхала все одно виступати. Тоді стався крововилив і відшарування краю голосової зв’язки, яке ніякими ліками, ніякими заливками неможливо усунути. Тому ми з лікаркою порадились, і вона сказала, що хочеш чи не хочеш, але операцію доведеться запланувати», — поділилась співачка.

Нагадаємо, нещодавно в артистки Наді Дорофєєвої стався крововилив у голосову зв’язку. Артистці вдалося відновитися без хірургічного втручання. Однак днями виконавиця неочікувано заговорила про майбутню операцію та назвала причину.

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