Наталья Валевская впервые после сложной операции вышла на связь и сделала заявление о своем состоянии

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская впервые после сложной операции вышла на связь и раскрыла подробности о своем состоянии.

Артистке пришлось перенести хирургическое вручение. Знаменитости сделали операцию на голосовых связках. Певица на проекте «ЖВЛ представляет» говорит, что сильно заболела. Несмотря на свое состояние, артистка не стала отменять концерт и поехала выступать. Однако это привело к тому, что у Натальи Валевской произошло кровоизлияние и отслоение края голосовой связки.

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К сожалению, это не лечится. Поэтому врач настояла на хирургическом вмешательстве. Сейчас Наталья Валевская восстанавливается. Исполнительницы уже разрешили говорить, правда, не больше часа в сутки. Певице сейчас крайне необходимо беречь голос. После операции артистка тоже не стала отсиживаться дома, а решила это время посвятить себе — отправилась в путешествие по Европе.

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Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

«Говорю только шестой день. Я еще ограничена в говорении, это может быть только час в день. Еще нельзя после операции говорить много, надо беречь свой голос. Я заболела очень сильным вирусом и поехала все равно выступать. Тогда произошло кровоизлияние и отслоение края голосовой связки, которое никакими лекарствами, никакими заливками невозможно устранить. Поэтому мы с врачом посоветовались, и она сказала, что хочешь или не хочешь, но операцию придется запланировать», — поделилась певица.

Напомним, недавно у артистки Нади Дорофеевой произошло кровоизлияние в голосовую связку. Артистке удалось восстановиться без хирургического вмешательства. Однако на днях исполнительница неожиданно заговорила о предстоящей операции и назвала причину.

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